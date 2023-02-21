Укразалізниця створює компанію-вантажоперевізника для роботи в Європі

АТ "Укразалізниця" (УЗ) до кінця 2023 року може створити компанію-вантажоперевізника, яка працюватиме у сфері вантажоперевезень у Європі, підтвердив агентству "Інтерфакс-Україна" голова правління УЗ Олександр Камишін.

"Це правда, ми маємо розвивати європейського перевізника і в пасажирських перевезеннях, і у вантажних. Ми показали, що можемо бути ефективними, і ті наші громадяни, які скористалися послугами європейських залізниць, точно оцінили різницю і у графіку, і у сервісі, і у багатьох інших речах", - сказав Камишін.

Необхідність створення власної компанії для вантажоперевезень за межами України продиктована тим, що українські перевізники вантажів зазнають складнощів у роботі з європейськими перевізниками. "На жаль, складно нашим вантажоперевізникам користуватися європейськими вантажними перевезеннями", - зазначив Камишін.

За словами глави УЗ, така компанія може бути створена до кінця року. "Надія є, і ми робимо все, щоб вона збулася, але швидкість погоджень у Європі, на жаль, ми хотіли б, щоб це було швидше", - сказав Камишін.

Він зазначив, що для створення компанії-вантажоперевізника потрібно не лише закупити рухомий склад, а й отримати ліцензію, провести реєстрацію, набрати команду.

Раніше повідомлялося, що УЗ у рамках проєкту придбала 40 цистерн європейського шляху, які будуть поставлені в ланцюг постачання дизельного палива в Україну, і планує закупівлю 100 фітингових платформ.

