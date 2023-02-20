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Видобуток газу в Україні зросте цього року до 19 мільярдів кубометрів, – глава «Нафтогазу»
15:55 20.02.2023 |
Україна планує у 2023 році збільшити видобуток природного газу майже до 19 млрд кубометрів.
"Цього року ми ("Укргазвидобування", ред.) маємо амбітну мету - додатково видобути 1 млрд кубометрів. Також очікуємо, що об'єми збільшать і приватні видобувні компанії. Тож у 2023 році зможемо мати майже 19 млрд кубометрів українського газу", - про це розповів голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов у інтерв'ю NV.
Він додав, що в України достатньо власного газу, аби забезпечити не один опалювальний сезон - потрібно лише збалансувати процес.
За неофіційними даними, валовий видобуток природного газу в Україні в 2022 році склав близько 18,5 млрд кубометрів (-6,6% до 2021 року). У тому числі "Укргазвидобування" раніше оголосило, що минулого року компанія забезпечила видобуток 12,5 млрд кубометрів товарного газу.
Чернишов констатував, що Україна пройде поточний опалювальний сезон завдяки поточному видобутку, сформованим запасам газу в підземних сховищах та додатковому імпорту. Зокрема, завдяки допомозі країн G7 та уряду Норвегії було винайдено кошти для фінансування закупівель.
"Більше того, вже зараз команда "Нафтогазу" працює над стратегічним планом проходження опалювального сезону 2023/2024", - зазначив він.
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