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АНАЛІТИКА

«Нафтогаз» оцінив збитки внаслідок зруйнованої інфраструктури в $1 мільярд

 

Збитки НАК "Нафтогаз України" внаслідок ворожих обстрілів та пошкодженої інфраструктури досягли $1 млрд.

Про це повідомив очільник компанії Олексій Чернишов, передає NV.

"Якщо говорити про гроші, то ми маємо збитків на понад $1 млрд через пошкоджену чи зруйновану інфраструктуру. Одне з найбільших руйнувань - Шебелинський НПЗ, знищений резервуарний парк", - сказав він в інтерв'ю виданню.

За його, словами, усі ці пошкодження розташовані переважно на Харківщині, яка потерпає від обстрілів з початку повномасштабної війни.

Чернишов також повідомив, що "Нафтогаз" закінчив 2022 рік зі збитками, але у 2023 році може отримати прибуток. "Який саме прибуток має бути, я оголошу згодом, коли вирішиться питання про дефолт і реструктуризацію боргу", - уточнив він.

Раніше Чернишов повідомляв, що атаки Росії на Україну пошкодили 350 об'єктів з видобутку природного газу в країні.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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