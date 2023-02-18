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АНАЛІТИКА

Кабмін передав «Нафтогазу» акції низки облгазів

 

Кабмін на засіданні в п'ятницю, 17 лютого, погодив передачу низки операторів розподілу газу (облгазів) НАК "Нафтогаз України" з метою запобігання ризику виникнення надзвичайної ситуації в енергетичній сфері.

Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram.

Уряд підтримав пропозицію Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, і акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" щодо передачі в управління акціонерному товариству "Державне акціонерне товариство "Чорноморнафтогаз" ряду активів, на які накладено арешт y кримінальному провадженні.

Також Кабмін доручив "Чорноморнафтогаз", Міненерго та НКРЕКП вжити відповідно до законодавства всіх дієвих заходів, спрямованих на запобігання ризику збою та (або) переривання функціонування активів, що може призвести до виникнення надзвичайних ситуацій.

Як пише БЦ, вказаним рішенням Печерського районного суду Києва було передано в управління АРМА арештовані на вимогу ДБР:

* 61% акцій "Тернопільгазу";
* 81,36% акцій "Коростишівгазу";
* 32,9% акцій "Кіровоградгазу";
* 14,68% акцій "Хмельницькгазу";
* 65,77% акцій "Мелітопольгазу";
* по одній акції низки інших операторів ГРМ.

Контрольний пакет акцій "Кіровоградгазу" вже перебуває у власності "Нафтогазу".
За матеріалами: Економічна правда
 

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