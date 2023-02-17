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АНАЛІТИКА

«Укрзалізниця» реалізовуватиме послуги перевезень вантажів у піввагонах у системі Prozorro

 

Акціонерне товариство "Укрзалізниця" з 1 березня 2023 року реалізовуватиме послуги перевезень вантажів у піввагонах та на фітингових платформах (60-80 футів, для контейнерних перевезень) власного парку на аукціонах в електронній системі "ProZorro. Продажі".

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українськi Новини.

"Таке рішення розширить застосування ринкових механізмів при розподілі рухомого складу, підвищить прозорість та зрозумілість цього процесу. Так, у системі "ProZorro. Продажі" для вказаного рухомого складу буде застосовуватись принцип голландських аукціонів (на зниження ціни), що дозволить отримати реальну ринкову вартість. Вагони виставлятимуться лотами зі стартовою ціною, крок торгу становитиме 1%", - йдеться в повідомленні.

"Укрзалізниця" також закликає відправників вантажів у піввагонах до 1 березня укласти договори з електронними майданчиками та ознайомитися з процедурою торгів.
За матеріалами: Українські Новини
 

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