Тігіпко став співвласником вагонного заводу в Австрії

Група "ТАС" Сергія Тігіпка придбала понад 40% акцій австрійського вагонного заводу TransAnt GmbH. Про це йдеться на сайті Дніпровагонмашу, який входить до складу ТАС та з лютого почав виготовляти компоненти для вагонів модульного типу, які розробляє TransAnt.

"Відомості щодо набуття групою "ТАС" понад 40 відсотків акцій компанії ТransAnt GmbH внесено до торговельного реєстру Австрії 15 лютого 2023 року", - йдеться у пресрелізі.

Вартість угоди не повідомляється.

Партнерами Тігіпка в TransAnt є австрійська сталеливарна компанія Voestalpine та вантажний підрозділ австрійської залізниці, компанія OBB RailСargo Group. Раніше частка Voestalpine в TransAnt становила понад 80%, а OBB RailСargo - трохи менш як 20%.

У ТАС заявили, що спільний українсько-австрійський проєкт має стати запорукою для виходу Дніпровагонмашу на ринок Євросоюзу із сучасними моделями вантажних вагонів.