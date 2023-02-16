Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Тігіпко став співвласником вагонного заводу в Австрії

 

Група "ТАС" Сергія Тігіпка придбала понад 40% акцій австрійського вагонного заводу TransAnt GmbH. Про це йдеться на сайті Дніпровагонмашу, який входить до складу ТАС та з лютого почав виготовляти компоненти для вагонів модульного типу, які розробляє TransAnt.

"Відомості щодо набуття групою "ТАС" понад 40 відсотків акцій компанії ТransAnt GmbH внесено до торговельного реєстру Австрії 15 лютого 2023 року", - йдеться у пресрелізі.

Вартість угоди не повідомляється.

Партнерами Тігіпка в TransAnt є австрійська сталеливарна компанія Voestalpine та вантажний підрозділ австрійської залізниці, компанія OBB RailСargo Group. Раніше частка Voestalpine в TransAnt становила понад 80%, а OBB RailСargo - трохи менш як 20%.

У ТАС заявили, що спільний українсько-австрійський проєкт має стати запорукою для виходу Дніпровагонмашу на ринок Євросоюзу із сучасними моделями вантажних вагонів.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,1229
  0,2176
 0,55

Курс обміну валют на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3609  0,04 0,10 40,0644  0,03 0,08
EUR 41,7109  0,08 0,19 42,7675  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес