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АНАЛІТИКА

ЄБРР виділить МХП кредит $100 млн

 

Європейський банк реконструкції і розвитку виділить кредит у розмірі 100 млн доларів компанії MHP Food Trading, яка входить до складу одного з найбільших виробників м'яса птиці компанії МХП (Київ).

Про це йдеться в інформації банку, повідомляють Українські Новини.

Кредитні кошти будуть направлені на забезпечення достатнього фінансування для закупівлі та накопичення насіння соняшнику для переробки в олію для подальшого експорту.

Проєкт включає фінансування у розмірі до 90 млн доларів в еквіваленті за рахунок ЄБРР та до 10 млн доларів за рахунок учасників, наявність яких залежатиме від успішного синдикування.

Як повідомляли Українськi Новини, у червні ЄБРР виділив МХП кредит 24 млн євро.

МХП - вертикально інтегрований комплекс підприємств із виробництва курятини, інкубаційних яєць та кормів.

Також МХП займається рослинництвом, обробляючи 360 тис. га земель, випускає куряче м'ясо під назвою "Наша ряба".

Засновник компанії - Юрій Косюк.
За матеріалами: Українські Новини
 

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