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ЄБРР виділить МХП кредит $100 млн
12:59 15.02.2023 |
Європейський банк реконструкції і розвитку виділить кредит у розмірі 100 млн доларів компанії MHP Food Trading, яка входить до складу одного з найбільших виробників м'яса птиці компанії МХП (Київ).
Про це йдеться в інформації банку, повідомляють Українські Новини.
Кредитні кошти будуть направлені на забезпечення достатнього фінансування для закупівлі та накопичення насіння соняшнику для переробки в олію для подальшого експорту.
Проєкт включає фінансування у розмірі до 90 млн доларів в еквіваленті за рахунок ЄБРР та до 10 млн доларів за рахунок учасників, наявність яких залежатиме від успішного синдикування.
Як повідомляли Українськi Новини, у червні ЄБРР виділив МХП кредит 24 млн євро.
МХП - вертикально інтегрований комплекс підприємств із виробництва курятини, інкубаційних яєць та кормів.
Також МХП займається рослинництвом, обробляючи 360 тис. га земель, випускає куряче м'ясо під назвою "Наша ряба".
Засновник компанії - Юрій Косюк.
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