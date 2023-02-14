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Рейтинг банків України: хто отримав найбільше прибутків та збитків за 2022 рік
10:42 14.02.2023 |
Платоспроможні банки України за січень-листопад 2022 року отримали 24,716 млрд. гривень прибутку після оподаткування. Це в 3,1 рази менше, ніж рекордний прибуток 2021 року (77,376 млрд. гривень).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).
Рейтинг із прибутковості очолює державний ПриватБанк, який заробив 30,252 млрд гривень.
За даними НБУ, далі йдуть банки іноземних банківських груп Укрсиббанк - 3,534 млрд гривень, Райффайзен Банк - 2,819 млрд гривень та Сітібанк - 2,403 млрд гривень.
За даними НБУ, 46 із 67 банків отримали прибуток на суму 45,560 млрд гривень, а 21 банк показали збитки на 20,844 млрд гривень.
Найбільший збиток показав банк близьких до Путіна російських олігархів Сенс Банк (раніше - Альфа-банк) - 6,965 млрд гривень. Далі йдуть державні Укрексімбанк - 6,886 млрд гривень та Укргазбанк - 2 757 млрд гривень.
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