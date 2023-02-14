Рейтинг банків за вкладами: де українці зберігають свої гроші

Станом на 1 січня 2023 року в 67 банках перебувало 933,6 млрд гривень коштів фізичних осіб (з яких кошти до запитання - 606,9 млрд гривень). Найбільше вкладів у державному ПриватБанку - 333,9 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, на другому місці державний Ощадбанк - 166,7 млрд гривень.

Далі йдуть банк іноземних банківських груп Райффайзен Банк - 57,2 млрд гривень та приватний Універсал Банк - 49,2 млрд гривень. На п'ятому місці банк іноземних банківських груп Сенс Банк - 43,0 млрд гривень.