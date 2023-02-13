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АНАЛІТИКА

АМКУ дозволив кіпрській компанії Веревського сконцентрувати понад 50% акцій «Кернела»

 

Антимонопольний комітет України дозволив кіпрській компанії Namsen Limited, контрольованій головою ради директорів агропромислової групи "Кернел" Андрієм Веревським, збільшити кількість акцій у холдинговій компанії "Кернела" Kernel Holding S.A. (Люксембург) більш ніж до 50% із нинішніх 39,3%.

"Надано дозвіл компанії Namsen Limited (місто Нікосія, Кіпр) на безпосереднє придбання акцій компанії Kernel Holding S.A. (місто Люксембург, Люксембург), що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління компанії", - сказано в повідомленні АМКУ, пише Інтерфакс-Україна.

АМКУ не уточнює у повідомленні інші деталі правочину, оскільки публікує відповідну інформацію через кілька днів після повідомлення про її проведення.

За даними Варшавської фондової біржі, Namsen Limited Веревського зараз володіє 39,27% у статутному капіталі Kernel Holding S.A; 5,01% належить фонду Kopernik Global Investors LLC; а решта 55,7% - іншим акціонерам.

"Кернел" до війни займав перше місце у світі з виробництва соняшникової олії (близько 7% світового виробництва) та її експорту (близько 12%), а також був найбільшим виробником та продавцем бутильованої соняшникової олії в Україні. Крім того, компанія займалася вирощуванням іншої агропродукції та її реалізацією.

Найбільшим співвласником "Кернела" через Namsen Ltd. є український бізнесмен Андрій Веревський із часткою 39,3%.

У 2022 фінансовому році (ФГ, липень-2021 - червень-2022) холдинг отримав $41 млн чистого збитку проти $506 млн чистого прибутку в попередньому ФГ, його виручка скоротилася на 5% - до $5,332 млрд, а показник EBITDA скоротився в 3,7 раза - до $220 млн.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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