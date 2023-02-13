За порт «Усть-Дунайськ» покупець сплатив понад ₴200 мільйонів

Компанія «Еліксир Україна», яка стала переможцем в аукціоні з приватизації морського порту «Усть-Дунайськ», провела оплату у розмірі 201 млн грн та понад 40 млн грн ПДВ.

Про це повідомив начальник відділення Фонду держмайна України по Одеській та Миколаївській областях Олександр Славський у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Перший порт оплачено. Сьогодні переможець аукціону з приватизації ЄМК ДП «Морський торговельний порт «Усть-Дунайськ» провів оплату у розмірі 201 000 300 грн та ще 40 200 060 грн ПДВ», - написав Славський.

Начальник відділення Фонду зауважив, що до 21 лютого покупець має укласти попередній договір купівлі-продажу, а після цього матиме ще 60 робочих днів на укладання нотаріально засвідченого договору. Це нововведення законодавства, аби покупець міг підготувати документи для нотаріального посвідчення договору.

За даними YouControl, кінцевим бенефіціаром ТОВ «Еліксир Україна» є Валерій Віхренко. Основна діяльність компанії - оптова торгівля хімічними продуктами.

Як повідомлялося, потужності порту «Усть-Дунайськ» розташовані у Кілії та частково у Вилково Одеської області. Аукціон з приватизації підприємства відбувся 17 січня. Стартова ціна з 60 млн грн зросла до 150 млн, далі - до 201 млн грн. Серед восьми учасників таку ціну запропонувало ТОВ «Еліксир Україна».