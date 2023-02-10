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АНАЛІТИКА

Наглядову раду «Нафтогазу» очолив Ентоні Маріно

 

Головою наглядової ради НАК «Нафтогаз України» обрано Ентоні Маріно - спеціаліста з розвідки та видобування з понад 38-річним досвідом роботи в нафтогазовій сфері. Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому на офіційному сайті «Нафтогазу».

Як зазначається на сайті, це рішення було прийнято в межах засідання наглядової ради компанії сьогодні, 10 лютого 2023 року.

Ентоні Маріно має також широкий управлінський досвід. Обіймав посади виконавчого директора, президента й СЕО міжнародної компанії з розвідки та видобутку вуглеводнів з ринковою капіталізацією $4 млрд Vermilion Energy.

Нині Ентоні Маріно також є президентом і CEO енергетичної компанії Tenaz Energy. Впродовж 2002-2020 років працював у наглядових радах і радах директорів 6 компаній та організацій. Громадянин США й Канади.

«Новообрана наглядова рада «Нафтогазу» розпочинає свою роботу. Це дуже важливо як для забезпечення прозорості процесів усередині компанії, так і для її публічного сприйняття. Впевнений, що попереду на нас чекає багато плідної роботи», - додав голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов.

Нагадаємо, що 24 січня 2023 року уряд обрав наглядову раду «Нафтогазу», яка має забезпечити прозорість і контроль за роботою компанії.
За матеріалами: EnKorr
 

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