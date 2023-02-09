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АНАЛІТИКА

Метінвест почав імпортувати електроенергію з Євросоюзу для власних потреб

 

Металургійний холдинг "Метінвест" почав імпортувати електроенергію з Європейського Союзу для власних потреб. Про це в інтерв'ю LIGA.net розказав гендиректор Метінвесту Юрій Риженков.

"У листопаді-грудні та у перші дні січня у нас були проблеми з електроенергією, проте з відкриттям імпорту ми почали закуповувати електроенергію з Євросоюзу. Так ми змогли збільшити завантаженість Каметсталі на 65%", - сказав він.

За словами Риженкова, така електроенергія коштує приблизно удвічі дорожче, ніж на внутрішньому ринку.

"Ще певний період, поки нам необхідно виконувати закордонні контракти, ми можемо купувати імпортну електроенергію. Але в якийсь момент це закінчиться. Економіка підприємств може просто не витримати", - сказав Риженков.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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