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Епіцентр планує відкрити мережу автозаправних комплексів
16:24 09.02.2023 |
Компанія "Епіцентр" збирається відкрити мережу автозаправних комплексів із центрами електрозарядних станцій. Про це розказала директорка з реклами та маркетингу мережі "Епіцентр" Ірина Шинкаренко в інтерв'ю mmr.
"Наші колеги з відділу "Автомол" працюють над розвитком мережі АЗК з центрами електрозарядних станцій. Таких комплексів планується на початковому етапі 100, із подальшим збільшенням до 1000", - розказала вона.
Також у планах компанії розвиток суміжних із ритейлом напрямків - логістики, інтернет-торгівлі.
За матеріалами:
ЛIГАБiзнесIнформ
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