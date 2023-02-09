Епіцентр планує відкрити мережу автозаправних комплексів

"У листопаді-грудні та у перші дні січня у нас були проблеми з електроенергією, проте з відкриттям імпорту ми почали закуповувати електроенергію з Євросоюзу. Так ми змогли збільшити завантаженість Каметсталі на 65%", - гендиректор Метінвесту Юрій Риженков.