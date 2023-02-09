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АНАЛІТИКА

Епіцентр планує відкрити мережу автозаправних комплексів

 

Компанія "Епіцентр" збирається відкрити мережу автозаправних комплексів із центрами електрозарядних станцій. Про це розказала директорка з реклами та маркетингу мережі "Епіцентр" Ірина Шинкаренко в інтерв'ю mmr.

"Наші колеги з відділу "Автомол" працюють над розвитком мережі АЗК з центрами електрозарядних станцій. Таких комплексів планується на початковому етапі 100, із подальшим збільшенням до 1000", - розказала вона.

Також у планах компанії розвиток суміжних із ритейлом напрямків - логістики, інтернет-торгівлі.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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