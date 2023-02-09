У яких банках українці можуть отримувати пенсії. Мінфін оновив список

Міністерство фінансів України оприлюднило перелік уповноважених банків, через які проводиться виплата пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ. Список банків на 1 лютого 2022 року складається з 46 фінансових установ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Мінфіну.

Згідно з рішенням Мінфіну, бюджетники та пенсіонери можуть отримувати виплати в таких банках:

1. АТ "Ощадбанк" 2. АТ КБ "ПРИВАТБАНК" 3. АТ "Укрексімбанк" 4. АТ АБ "Укргазбанк" 5. АТ "АГРОПРОСПЕРІС БАНК" 6. АТ "КБ "АКОРДБАНК" 7. АТ "А-БАНК" 8. АТ "АЛЬФА-БАНК" 9. АТ "Банк Альянс" 10. АТ "БАНК ВОСТОК" 11. АТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" 12. АТ "Банк Кредит Дніпро" 13. АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" 14. АТ КБ "Глобус Банк" 15. АТ "СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК "ГРАНТ" 16. АТ "Ідея Банк" 17. АТ АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" 18. АТ "Комерційний Індустріальний Банк" 19. АТ "АКБ "КОНКОРД" 20. АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК" 21. АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" 22. АТ "КРЕДОБАНК" 23. АТ "КРИСТАЛБАНК" 24. АТ АКБ "Львів" 25. АТ "МЕTАБАНК" 26. АТ "МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" 27. АТ "МОТОР-БАНК" 28. АТ "МТБ БАНК" 29. АТ "ОТП Банк" 30. АТ АБ "ПІВДЕННИЙ" 31. АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" 32. АТ "ПОЛІКОМБАНК" 33. АТ "Полтава-банк" 34. АТ "ПРАВЕКС БАНК" 35. АТ "ПроКредит Банк" 36. АТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" 37. АТ "АКБ "РАДАБАНК" 38. АТ "Райффайзен Банк" 39. АТ "РВС БАНК" 40. АТ "СКАЙ БАНК" 41. АТ "ТАСКОМБАНК" 42. АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК" 43. АТ "УкрСиббанк" 44. АТ "Універсал Банк" 45. АТ "Юнекс Банк" 46. АТ "БАНК СІЧ"

Загальна чисельність пенсіонерів-одержувачів виплат через поточні рахунки в банках на 1 січня 2023 року становила 8,319 млн осіб.