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У яких банках українці можуть отримувати пенсії. Мінфін оновив список
12:17 09.02.2023 |
Міністерство фінансів України оприлюднило перелік уповноважених банків, через які проводиться виплата пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ. Список банків на 1 лютого 2022 року складається з 46 фінансових установ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Мінфіну.
Згідно з рішенням Мінфіну, бюджетники та пенсіонери можуть отримувати виплати в таких банках:
|
1.
|
АТ "Ощадбанк"
|
2.
|
АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
|
3.
|
АТ "Укрексімбанк"
|
4.
|
АТ АБ "Укргазбанк"
|
5.
|
АТ "АГРОПРОСПЕРІС БАНК"
|
6.
|
АТ "КБ "АКОРДБАНК"
|
7.
|
АТ "А-БАНК"
|
8.
|
АТ "АЛЬФА-БАНК"
|
9.
|
АТ "Банк Альянс"
|
10.
|
АТ "БАНК ВОСТОК"
|
11.
|
АТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ"
|
12.
|
АТ "Банк Кредит Дніпро"
|
13.
|
АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"
|
14.
|
АТ КБ "Глобус Банк"
|
15.
|
АТ "СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК "ГРАНТ"
|
16.
|
АТ "Ідея Банк"
|
17.
|
АТ АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"
|
18.
|
АТ "Комерційний Індустріальний Банк"
|
19.
|
АТ "АКБ "КОНКОРД"
|
20.
|
АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК"
|
21.
|
АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"
|
22.
|
АТ "КРЕДОБАНК"
|
23.
|
АТ "КРИСТАЛБАНК"
|
24.
|
АТ АКБ "Львів"
|
25.
|
АТ "МЕTАБАНК"
|
26.
|
АТ "МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"
|
27.
|
АТ "МОТОР-БАНК"
|
28.
|
АТ "МТБ БАНК"
|
29.
|
АТ "ОТП Банк"
|
30.
|
АТ АБ "ПІВДЕННИЙ"
|
31.
|
АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"
|
32.
|
АТ "ПОЛІКОМБАНК"
|
33.
|
АТ "Полтава-банк"
|
34.
|
АТ "ПРАВЕКС БАНК"
|
35.
|
АТ "ПроКредит Банк"
|
36.
|
АТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"
|
37.
|
АТ "АКБ "РАДАБАНК"
|
38.
|
АТ "Райффайзен Банк"
|
39.
|
АТ "РВС БАНК"
|
40.
|
АТ "СКАЙ БАНК"
|
41.
|
АТ "ТАСКОМБАНК"
|
42.
|
АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК"
|
43.
|
АТ "УкрСиббанк"
|
44.
|
АТ "Універсал Банк"
|
45.
|
АТ "Юнекс Банк"
|
46.
|
АТ "БАНК СІЧ"
Загальна чисельність пенсіонерів-одержувачів виплат через поточні рахунки в банках на 1 січня 2023 року становила 8,319 млн осіб.
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