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Укрзалізниця планує відмовитися від перевезення зерна піввагонами
12:10 08.02.2023 |
Транспортування зерна у відкритому рухомому складі було вимушеним заходом і зараз відсутній дефіцит зерновозів, тому Укрзалізниця планує відмовитися від перевезення у піввагонах.
Про це повідомив заступник директора департаменту комерційної роботи АТ «Укрзалізниця» Валерій Ткачов у Фейсбуці, передає Укрінформ.
«Якщо УЗ дозволило порушити технологію перевезення і транспортувати зерно у відкритому рухомому складі (ПВ), то це був вимушений тимчасовий захід для підтримки аграріїв у кризовий період (гострого дефіциту рухомого складу). Наразі немає дефіциту спеціалізованого рухомого складу (ЗРВ), тому цей тимчасовий захід УЗ відміняє», - йдеться в повідомленні.
За словами Ткачова, перевезення зерна у відкритому рухомому складі несе багато ризиків, серед яких псування зерна, ризики крадіжок, збільшення часу на технологічні операції, ризики для безпеки руху тощо.
Як зазначив представник УЗ, наразі компанія працює над питанням зменшення негативного цінового впливу на економіку аграріїв через повернення до перевезень у ЗРВ, вартість яких у рази вища за перевезення ПВ.
Зокрема, заплановано переглянути порядок розрахунку швидкостей руху ЗРВ, що призведе до зростання розрахункової швидкості та здешевлення вагонної складової тарифу перевезення зерновозами.
Також є намір переглянути мінімальний поріг вартості ЗРВ на голландських аукціонах (наразі він складає 2795 грн/доба), вжити технологічних заходів щодо пришвидшення руху поїздів на мережі).
Як повідомлялося, середня вартість перевезення зерна вагонами Укрзалізниці в січні зменшилася у півтора раза до 2 800 грн/доба і продовжує зменшуватися. Тоді як у грудні середня ціна зерновоза дорівнювала 4 385 грн/доба.
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