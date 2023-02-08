Нацбанк визнав неплатоспроможним «Форвард Банк» російського магната Таріко

Правління Національного банку ухвалило рішення віднести АТ "Банк Форвард" до категорії неплатоспроможних.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Зазначається, що частка фінустанови становила 0,1% від активів платоспроможних банків, отже віднесення АТ "БанкФорвард" до категорії неплатоспроможних жодним чином не вплине на стабільність банківського сектору України.

"Відповідне рішення ухвалене у зв'язку з неприведенням банком своєї діяльності у відповідність до вимог законодавства, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку після віднесення його до категорії проблемних.

А також, ураховуючи подальше суттєве й незворотне погіршення фінансового стану цього банку за відсутності дієвих заходів для його поліпшення та неможливість і недостатність запланованої АТ "Банк Форвард" капіталізації", - йдеться у повідомленні.

Як нагадали в НБУ, 24 листопада 2022 року правління Нацбанку вирішило віднести "БанкФорвард" до категорії проблемних. Підставою для такого рішення стало встановлення факту здійснення банком ризикової діяльності за ознакою недостатності доходів банку, що створює в майбутньому ризик зменшення його регулятивного капіталу та порушення встановлених Національним банком економічних нормативів капіталу.

До того ж, з моменту віднесення банку до категорії проблемних його фінансовий стан суттєво погіршився, падіння капіталу продовжилося без перспектив його поліпшення, що становить загрозу інтересам вкладників і кредиторів банку.

"Кожен вкладник АТ "Банк Форвард" отримає від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування в повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку, крім випадків, передбачених частиною четвертою статті 26 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", - підкреслили в НБУ.

Загалом можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам на 21 січня 2023 року становить 1,53 млрд грн.

Кінцевим бенефіціарним власником АТ "Банк Форвард" є громадянин РФ Рустам Таріко. Указом президента України в жовтні 2022 року уведено в дію відповідне рішення Ради національної безпеки і оборони України, яким до нього застосовані персональні санкції.

Як повідомлялось, за матеріалами СБУ суд заарештував акції та майно алкогольного дистрибʼютора "Руст" та АТ "Банк Форвард" російського бізнесмена Рустама Таріко.

Рустам Таріко - російський мільярдер, власник та голова ради директорів російського банку "Русскій стандарт", власник алкогольного холдингу Roust. До останнього входять такі бренди горілки як "Русскій стандарт", "Зельоная марка", "Парламент" та "Журавлі". У 2016 році статки Таріко оцінювалися $500 млн - тоді він посідав 168 місце в рейтингу найбагатших росія.