Суд заарештував банківські рахунки Полтавського ГЗК Жеваго

Шевченківський районний суд Києва наклав арешт на всі банківські рахунки Полтавського гірничо-збагачувального комбінату.

Про це повідомила пресслужба групи компаній Ferrexpo, до якої входить підприємство.

Зазначається, що були зупинені всі видаткові операції ПрАТ "Полтавський ГЗК", крім сплати податків, зборів та інших податкових платежів.

"Суд ухвалив це рішення за клопотанням представників Офісу генерального прокурора України в рамках розслідування щодо нібито ухилення компанією від сплати рентних платежів", - йдеться в повідомленні.

У Ferrexpo розцінюють арешт рахунків як прояв надмірного тиску на підприємство.

"Накладення арешту на всі банківські рахунки ПрАТ "Полтавський ГЗК" ставить під загрозу виплату заробітної плати понад 7500 співробітникам компанії та підрядних організацій", - наголошує компанія.

Також зазначається, що Полтавський ГЗК у судовому порядку намагатиметься розблокувати банківські рахунки, які використовуються для виплати заробітної плати співробітникам та виконання договірних зобов'язань перед постачальниками.

Нагадаємо, раніше одному з топменеджерів Полтавського ГЗК повідомили про підозру. За даними слідства, через його дії підприємство ухилилося від сплати рентних платежів на майже 2 млрд грн.

Ferrexpo - швейцарська залізорудна компанія з активами в Україні. Ferrеxpo належить 100% акцій Полтавського ГЗК, 100% Еристівського ГЗК та 99,9% Біланівського ГЗК.

Акції Ferrexpo знаходяться у обігу на головному майданчику Лондонської фондової біржі. Найбільшим акціонером компанії є бізнесмен Костянтин Жеваго - 50,3% акцій.

Як повідомлялося, після арешту у французькому Куршавелі наприкінці минулого року Жеваго залишив посаду директора та раду директорів Ferrexpo.