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АНАЛІТИКА

Нацбанк оштрафував одну з найбільших мереж обмінників на 2 мільйони

 

Національний банк України оштрафував ТОВ "Фінод" на 2 мільйони гривень за порушення порядку здійснення торгівлі іноземною валютою в готівковій формі.

Як повідомляє пресслужба НБУ, крім штрафу компанія отримала два письмових застереження за порушення умов та порядку торгівлі іноземною валютою.

Зокрема, компанія не визначила у внутрішніх документах порядок установлення курсів купівлі-продажу іноземних валют, а також не забезпечила приміщення обмінників системою технологічного відеоконтролю.

За даними на сайті НБУ, компанії "Фінод" належить одна з найбільших мереж обмінників валюти в Україні, яка нараховує майже 400 відділень.

Крім того, Нацбанк застосував захід впливу до ТОВ "ФК "Центрофінанс" (має майже 140 обмінників) у вигляді письмового застереження за порушення встановлених вимог до надання інформації клієнтам та обладнання приміщень системою технологічного відеоконтролю.

Крім того, Нацбанк надав письмове застереження через порушення порядку здійснення торгівлі іноземною валютою в готівковій формі ТОВ "Профінеф", яке контролює 15 обмінників.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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