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Суд конфіскував основний актив російського мільярдера Шелкова в Україні
17:55 03.02.2023 |
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) конфіскувала ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат" російського олігарха Михайла Шелкова в межах застосованих до нього санкцій.
Про це повідомила очільниця департаменту санкційної політики Мін'юсту Інна Богатих у Facebook.
"Вищий антикорупційний суд щойно задовольнив апеляційну скаргу Міністерства юстиції та стягнув в дохід держави активи російського олігарха Міхаіла Шелкова, які він намагався замаскувати як власність "українського інвестора", продавши напередодні повномасштабного вторгнення титановий комбінат за 3 750 євро громадянці України", - написала представниця Мін'юсту.
Своєю чергою у пресслужбі Апеляційної палати ВАКС підтверили, що колегія суддів задовольнила апеляційну скаргу Міністерства юстиції в повному обсязі та постановила стягнутив дохід держави такі активи:
* 100% частки в статутному капіталі ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат";
* майно, що належить ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат": 3 будівлі, будинок, комплекс будівель та споруд загальною площею 6201 кв м, 2 трактори, 3 навантажувачі, екскаватор, 5 транспортних засобів, а також понад 14,4 млн грн на рахунках банку;
* 100% частки в статутному капіталі ТОВ "Тай-Мінералс";
* 100% частки в статутному капіталі ТОВ "ІнвестАгро".
Суд вказав, що рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.
Як повідомлялося, раніше Вищий антикорупційний суд відмовив у задоволенні позову Мін'юсту у чкастині конфіскації ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат" та інших компаній, підконтрольних російському мільярдеру Міхаілу Шелкову, оскільки не знайшов достатніми докази збереження контролю Шелкова над ДемГЗК.
Водночас у дохід держави було стягнуто квартири, автомобілі, комплекс у Нікополі, кошти на банківських рахунках та 100% частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю "ВСМПО Титан Україна".
Міхаіл Шелков - колишній глава інвестиційного підрозділу російської державної компанії "Ростех", яка контролювала військових підрядників у Росії. Шелков та партнери володіють контрольним пакетом акцій "ВСМПО-Авісма", найбільшого у світі виробника титану для аерокосмічної галузі.
За чотири дні до початку повномасштабного вторгнення Росії корпорація ВСМПО-Авісма продала свій основний український актив - ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат".
У червні 2021 року Рада національної безпеки й оборони України запровадила санкції проти голови ради директорів "ВСМПО-Авісма" Сергєя Чемезова та його заступника Міхаіла Шелкова - громадянина РФ, який досі значиться кінцевим бенефіціаром ТОВ "Демурінський ГЗК".
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