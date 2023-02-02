Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

БЕБ повідомило експершому заступнику голови «Укртатнафти» про підозру за ухилення від сплати 605,9 млн грн акцизного податку

 

Детективи Бюро економічної безпеки України повідомили про підозру виконувачу обов'язків експершого заступника голови правління ПАТ "Укртатнафта" (Кременчуцький НПЗ) за ухилення від сплати 605,9 млн грн акцизного податку.

"Службова особа підозрюється в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, йому обрано запобіжний захід у вигляді застави майже 200 млн грн", - зазначили в БЕБ.

Слідство встановило, що службові особи підприємства у січні 2022 року задекларували до сплати нафтопереробним підприємством акцизний податок з терміном сплати 2 березня 2022 року. Проте умисно не перерахували 605,9 млн грн податку до державного бюджету.

У той період виконувачем обов'язків першого заступника голови правління "Укртатнафти" був Руслан Ляпка.

"Наразі тривають санкціоновані обшуки за адресами зберігання паливо-мастильних матеріалів нафтопереробної компанії, розслідуються інші епізоди злочинної діяльності службових осіб цього та інших підприємств нафтопереробної галузі. Також БЕБ досліджує факти привласнення та розтрати паливо-мастильних матеріалів орієнтовною вартістю 40 млрд грн колишнім менеджментом двох найбільших нафтових підприємств країни - "Укрнафта" та "Укртатнафта", - наголошується в повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють детективи БЕБ за процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора.

Як повідомлялося, у середу Служба безпеки України спільно з Бюро економічної безпеки здійснила низку обшуків у межах розслідування справи про присвоєння 40 млрд грн колишнім менеджментом ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта".

Обшук, зокрема, було проведено вдома у акціонера "Укрнафти" та "Укртатнафти" до їх вилучення у власність держави Ігоря Коломойського.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,8323
  0,2376
 0,60

Курс обміну валют на сьогодні, 10:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,7906  0,03 0,07 40,4972  0,05 0,12
EUR 42,7791  0,20 0,48 43,9078  0,21 0,48

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес