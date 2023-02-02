БЕБ повідомило експершому заступнику голови «Укртатнафти» про підозру за ухилення від сплати 605,9 млн грн акцизного податку

Детективи Бюро економічної безпеки України повідомили про підозру виконувачу обов'язків експершого заступника голови правління ПАТ "Укртатнафта" (Кременчуцький НПЗ) за ухилення від сплати 605,9 млн грн акцизного податку.

"Службова особа підозрюється в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, йому обрано запобіжний захід у вигляді застави майже 200 млн грн", - зазначили в БЕБ.

Слідство встановило, що службові особи підприємства у січні 2022 року задекларували до сплати нафтопереробним підприємством акцизний податок з терміном сплати 2 березня 2022 року. Проте умисно не перерахували 605,9 млн грн податку до державного бюджету.

У той період виконувачем обов'язків першого заступника голови правління "Укртатнафти" був Руслан Ляпка.

"Наразі тривають санкціоновані обшуки за адресами зберігання паливо-мастильних матеріалів нафтопереробної компанії, розслідуються інші епізоди злочинної діяльності службових осіб цього та інших підприємств нафтопереробної галузі. Також БЕБ досліджує факти привласнення та розтрати паливо-мастильних матеріалів орієнтовною вартістю 40 млрд грн колишнім менеджментом двох найбільших нафтових підприємств країни - "Укрнафта" та "Укртатнафта", - наголошується в повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють детективи БЕБ за процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора.

Як повідомлялося, у середу Служба безпеки України спільно з Бюро економічної безпеки здійснила низку обшуків у межах розслідування справи про присвоєння 40 млрд грн колишнім менеджментом ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта".

Обшук, зокрема, було проведено вдома у акціонера "Укрнафти" та "Укртатнафти" до їх вилучення у власність держави Ігоря Коломойського.