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БЕБ повідомило експершому заступнику голови «Укртатнафти» про підозру за ухилення від сплати 605,9 млн грн акцизного податку
11:41 02.02.2023 |
Детективи Бюро економічної безпеки України повідомили про підозру виконувачу обов'язків експершого заступника голови правління ПАТ "Укртатнафта" (Кременчуцький НПЗ) за ухилення від сплати 605,9 млн грн акцизного податку.
"Службова особа підозрюється в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, йому обрано запобіжний захід у вигляді застави майже 200 млн грн", - зазначили в БЕБ.
Слідство встановило, що службові особи підприємства у січні 2022 року задекларували до сплати нафтопереробним підприємством акцизний податок з терміном сплати 2 березня 2022 року. Проте умисно не перерахували 605,9 млн грн податку до державного бюджету.
У той період виконувачем обов'язків першого заступника голови правління "Укртатнафти" був Руслан Ляпка.
"Наразі тривають санкціоновані обшуки за адресами зберігання паливо-мастильних матеріалів нафтопереробної компанії, розслідуються інші епізоди злочинної діяльності службових осіб цього та інших підприємств нафтопереробної галузі. Також БЕБ досліджує факти привласнення та розтрати паливо-мастильних матеріалів орієнтовною вартістю 40 млрд грн колишнім менеджментом двох найбільших нафтових підприємств країни - "Укрнафта" та "Укртатнафта", - наголошується в повідомленні.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють детективи БЕБ за процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора.
Як повідомлялося, у середу Служба безпеки України спільно з Бюро економічної безпеки здійснила низку обшуків у межах розслідування справи про присвоєння 40 млрд грн колишнім менеджментом ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта".
Обшук, зокрема, було проведено вдома у акціонера "Укрнафти" та "Укртатнафти" до їх вилучення у власність держави Ігоря Коломойського.
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