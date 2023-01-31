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Сервіс доставки Glovo відновив бізнес на 90% довоєнного рівня
13:44 31.01.2023 |
Як передає Укрінформ, про це в інтерв'ю Асоціації рітейлерів України повідомила генеральний директор Glovo Марина Павлюк.
«З кожним тижнем ми бачимо, що партнери хочуть працювати, відкриваються нові заклади. Зараз у нас більше ресторанів, ніж було у довоєнний період. На кінець 2022 року Glovo уже зміг відновити бізнес на 90% довоєнного рівня», - розповіла Павлюк.
За її словами, сервіс вже працює в 38 містах України, у п'яти з яких компанія розпочала роботу вже після повномасштабного вторгнення.
«Так, восени ми повернулись до Харкова, а в грудні відновили роботу в Миколаєві. Навіть за умов повномасштабного вторгнення Glovo з'явився у п'яти нових містах на заході України. Деякі партнери вимушені були перемістити свої бізнеси, багато наших користувачів тимчасово виїжджали західніше з питань безпеки, і ми бачили, як зростав попит на наші послуги», - сказала директор.
Готується Glovo і до відновлення роботи у Херсоні.
Нині серед 25 країн присутності сервісу український ринок залишається в п‘ятірці лідерів за обсягом бізнесу і, як зазначила Павлюк, є пріоритетним для головного офісу Glovo.
Як повідомлялося, Національна поліція України й компанія Glovo розпочали співпрацю для пошуку зниклих дітей, інформація про розшук поширюватиметься серед клієнтів кур'єрської служби через мобільний застосунок.
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