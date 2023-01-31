Суд заарештував рахунки на 32 млн грн Миколаївського глиноземного заводу Дерипаски

За клопотанням Офісу генерального прокурора заарештовано 32 млн грн найбільшого в Україні виробника металургійного глинозему та гідроксиду алюмінію. Кошти перебували на депозитному рахунку Держмитслужби, повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

В Офісі прямо не вказують назву підприємства, але, згідно з відкритими даними, йдеться про Миколаївський глиноземний завод, який контролюють офшорні фірми, пов'язані з російським олігархом Олегом Дерипаскою.

За даними слідства, у 2000 році Миколаївський глиноземний був приватизований холдингом, що належить Дерипасці. Наразі він перебуває під санкціями США та ЄС. Підставою для їх застосування є відмивання грошей на користь президента держави-агресора.

Російський холдинг "Русал" є одним із найбільших у світі виробників алюмінію. Група компаній, що входять до нього, продовжує забезпечувати потреби оборонно-промислового комплексу РФ, поставляючи власну продукцію для виробництва військових ракетних комплексів та іншої зброї.

Раніше за клопотанням прокурорів було заарештовано майно Миколаївського глиноземного заводу - 12 земельних ділянок, комплекс морського порту, квартири, адмінбудівлі, виробничі цехи, 46 транспортних засобів, 240 одиниць спеціальної техніки.

Наразі загальна вартість заарештованих активів заводу перевищує 1 млрд грн.

Миколаївський глиноземний завод - одне з найбільших у Європі підприємств кольорової металургії. Дерипаска отримав контроль над підприємством на початку 2000-х. Безпосередніми власниками заводу є ТОВ "Компанія Алюміній України" (13,9645%) та ТОВ "Гуардон Україна" (86,0355%), контрольовані арубськими фірмами Gandela International та Gordal Holdings. За ними стоїть Дерипаска.