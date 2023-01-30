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АНАЛІТИКА

Укртрансгаз почав сертифікацію за європейськими правилами

 

Український оператор газосховищ Укртрансгаз подав до енергетичного регулятора запит на проведення сертифікації за європейськими правилами.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що Укртрансгаз офіційно заявив про готовність до сертифікації оператора газосховищ за європейськими правилами і подав до Нацкомісії з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) відповідний запит.

Таким чином компанія розпочала здійснення процедури сертифікації оператора газосховищ, що набула чинності 25 січня.

"Команда Укртрансгазу зібрала та підготувала всі необхідні для сертифікації документи у максимально стислі терміни, адже ми усвідомлюємо важливість цієї процедури для безпеки постачання газу не тільки в Україні, а й у Європі", - розповів очільник Укртрансгазу Роман Малютін.

Наразі Регулятор розпочинає перевірку документів, отриманих разом із запитом, та з'ясування важливих для умов сертифікації обставин.

Компанія зазначила що готується до попереднього рішення НКРЕКП та його повідомлення Секретаріату Енергетичного Співтовариства.

За матеріалами: Економічна правда
 

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