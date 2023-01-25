Укртрансгаз оновлює мережу підземних сховищ

Укртрансгаз проводить ремонти свердловин одного із західноукраїнських підземних сховищ газу, зокрема уже завершено роботи на об'єктах, що оновлювалися з 2022 року.

Як передає Укрінформ про це повідомляє НАК «Нафтогаз України» у Телеграмі.

«На двох свердловинах газосховища розпочинають ґрунтовну ревізію систем та, за потреби, проведуть заміну окремих її елементів. Мета робіт - відновити продуктивність цих свердловин до проєктних показників та підвищити безпеку їх подальшої експлуатації», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у 2022 році ремонтами вдалося охопити близько 20% парку свердловин цієї підземки. Фахівці бригади капітального ремонту ПСГ провели заміну складових системи (запірної та фонтанної арматури, колонних головок тощо), перевірили герметичність з'єднань, а також провели комплекс геофізичних досліджень, щоб переконатися у справності та надійності роботи свердловин.

У компанії підкреслили, що проведені ремонтні роботи дозволили збільшити розрахункову продуктивність свердловин на 11%, підвищили безпеку та надійність зберігання газу у ПСГ, стабільність його відбору та закачування у майбутньому.

«У 2023 році на цьому газосховищі заплановано капітальний ремонт десяти свердловин, а також роботи з інтенсифікації на двадцяти», - додали в Нафтогазі.

Як повідомлялося, АТ «Укртрансгаз» - Оператор газосховищ України оновлює магістральний газопровід, що дасть змогу обирати та втілювати технологічні режими роботи західноукраїнських ПСГ у новому форматі.