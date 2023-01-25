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У виробника чаю Greenfield забрали понад 50 млн грн на потреби армії
14:41 25.01.2023 |
Подільський районний суд Києва зобов'язав банк перерахувати на користь Збройних Сил України понад 50 млн грн, арештованих у пов'язаної з Росією чайної компанії. Про це повідомила в середу пресслужба Офісу генерального прокурора.
Назву компанії прокуратура не вказала, але в судовому реєстрі повідомляється, що йдеться про компанію Орімі Україна, яка в кінці грудня змінила назву на ТС Трейд.
У червні 2022 року на рахунках Орімі Україна та пов'язаних з нею компаній Орімі Трейд ЛТД і Ексімтрейд заарештували 53,17 млн грн.
Діяльність цих компаній перевіряється на предмет причетності до фінансування війни проти України та привласнення майна (ч. 2 ст. 110-2, ч. 5 ст. 191 КК України).
Через кілька місяців після арешту начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони видав наказ про примусове відчуження цих грошей для потреб держави в умовах воєнного стану.
Київська міська військова адміністрація не висловила заперечень, тому Подільська окружна прокуратура звернулася з відповідним проханням до суду.
Гроші забрали в межах законів про оборону та правовий режим воєнного стану, які допускають примусове вилучення приватного майна з наступним повним відшкодуванням їх вартості у порядку та терміни, які мають бути встановлені Кабінетом міністрів України.
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