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Кернел купив олійний термінал у порту Південний
16:39 24.01.2023 |
Агрохолдинг "Кернел" Андрія Веревського наприкінці минулого року придбав термінал з перевантаження соняшникової олії у порту "Південний" біля Одеси. Вартість підприємства становила $19,8 млн, йдеться у квартальному звіті компанії.
"У грудні 2022 року Кернел успішно завершив придбання 100% частки в терміналі з перевалки харчових олій, розташованому в порту Південний", - йдеться в документі.
Термінал має потужності для зберігання 49 400 тонн соняшникової олії.
Кернел також має зернові термінали Трансбалктермінал та Трансгрейнтермінал у морському порту Чорноморськ.
До початку російської агресії Кернел посідав перше місце у світі з виробництва соняшникової олії (близько 7% світового виробництва) та її експорту (близько 12%), а також був найбільшим виробником та продавцем соняшникової олії в пляшках в Україні.
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