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АНАЛІТИКА

Кернел купив олійний термінал у порту Південний

16:39 24.01.2023 |

Новини компаній

 

Агрохолдинг "Кернел" Андрія Веревського наприкінці минулого року придбав термінал з перевантаження соняшникової олії у порту "Південний" біля Одеси. Вартість підприємства становила $19,8 млн, йдеться у квартальному звіті компанії.

"‎У грудні 2022 року Кернел успішно завершив придбання 100% частки в терміналі з перевалки харчових олій, розташованому в порту Південний", - йдеться в документі. ‎

Термінал має потужності для зберігання 49 400 тонн соняшникової олії‎.

Кернел також має зернові термінали Трансбалктермінал та Трансгрейнтермінал у морському порту Чорноморськ.

До початку російської агресії Кернел посідав перше місце у світі з виробництва соняшникової олії (близько 7% світового виробництва) та її експорту (близько 12%), а також був найбільшим виробником та продавцем соняшникової олії в пляшках в Україні.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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