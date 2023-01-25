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АНАЛІТИКА

Кабмін призначив наглядову раду «Нафтогазу» - прем'єр

 

Кабінет Міністрів України призначив наглядову раду НАК "Нафтогаз України", повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"На сьогоднішньому засіданні затвердили на посаді членів наглядової ради НАК "Нафтогаз" шістьох переможців відбору: чотирьох незалежних членів та двох представників держави", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Водночас він не називав імен переможців відбору.

Водночас офіційний телеграм-канал уряду "Уряд online" повідомив, що незалежними членами наглядової ради НАК призначено: Анфіннсена Тора Мартіна, Ван дер Гейдена Людо Альберта Г., Маріно Ентоні Вільяма, Хукведа Річарда Марка.

Представниками держави стали Наталія Бойко та Ростислав Шурма.

Раніше Бойко та Ван дер Гейден були членами наглядової ради "Нафтогазу".

Як повідомлялося, призначення наглядової ради "Нафтогазу" до кінця січня цього року є одним із п'яти "маяків" Моніторингової програми МВФ із залученням ради директорів, а також одним із пунктів умов отримання Україною EUR18 млрд макрофінансової допомоги ЄС у 2023 році.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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