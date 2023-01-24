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Суд арештував консервний завод на Черкащині через співпрацю власника з окупантами, – ДБР
08:37 24.01.2023 |
Соснівський районний суд міста Черкаси наклав арешт на майно підприємство «Кліщинський консервний завод» у справі про пособництво його власника державі-агресору.
Як повідомляє пресслужба ДБР, слідство з'ясувало, що він з 2014 року одночасно координує діяльність власних сільськогосподарських підприємств на підконтрольній Україні території, а також у тимчасово окупованому Криму та РФ.
"Встановлено, що після анексії півострова кримський підприємець переїхав до Києва. Він переєстрував свої компанії на підконтрольній та тимчасово непідконтрольній території України відповідно в українській та російській юрисдикціях. Це дозволило бізнесмену вести господарську діяльність на тимчасово окупованій території, сплачуючи при цьому податки та збори до бюджетів різних рівнів держави-агресора", - зазначається у повідомленні.
При цьому завдяки наявності української реєстрації, підприємець організував незаконний механізм постачання сільськогосподарської продукції до ЄС. Нібито українські товари він експортував до Республіки Польща через Росію та Білорусь. Таким чином він обходив санкції ЄС щодо заборони імпорту товарів, що виготовлені в Криму.
За даними слідства, до протиправної діяльності підприємець залучив членів своєї родини та менеджмент, які допомагали керувати 11 підприємствами на території України, тимчасово окупованого Криму та у Москві.
Наразі триває підготовка до передачі арештованого рухомого та нерухомого майна до АРМА, додали в ДБР.
За даними держреєстру, власником ТОВ "Кліщинський консервний завод" є Володимир Вилегжанін. Йому також належить низка розташованих в окупованому Криму компаній, зокрема, ТОВ "Кримторгсервіс", ТОВ "ПЗ Кримський", ТОВ "Авіс-агро Сіваш" та інших.
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