Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

«Нова пошта» вийшла на 95% від довоєнних відправлень

 

"Нова пошта" адаптувалася до роботи в умовах повномасштабної російської агресії і вже вийшла на показник обсягу відправлень у 95% від довоєнного, в 2023 році має намір не знижувати темпів розвитку, відкриваючи нові відділення, а також завершити будівництво двох сортувальних терміналів в Одесі та Києві, повідомив співзасновник компанії В'ячеслав Климов.

"Економіка та бізнес адаптувалися: якщо розуміти, що "Нова пошта" - це своєрідний датчик у системі, то хочу додати оптимізму, оскільки ми вийшли на показник 95% у кількості відправлень порівняно з роком до року. Тобто зараз українські споживачі, які здебільшого є нашими клієнтами, споживають в інтернет-магазинах, у бізнесів та надсилають лише на 5% менше, ніж відправляли минулого року", - сказав Климов під час щорічної дискусії "Україна та світ попереду 2023" у Києві, організованій виданням NV.

Він уточнив, що йдеться про добудову двох великих сортувальних терміналів - одного в Одесі, іншого - у Києві на Бориспільській трасі.

Співвласник "Нової пошти" наголосив, що компанія продовжує інвестувати кошти в умовах серйозних операційних викликів. "Ви можете собі уявити, коли гігантські сортувальні центри працюють 8-10 годин на дизель-генераторах, щоб забезпечити безперебійні операції. Ми продовжуватимемо це робити", - запевнив Климов.

За його словами, компанія також планує розширювати кількість своїх відділень у Польщі, де вже відкрито 18 відділень у 8 містах.

"Думаю, що вже за тиждень буде більше. Ми почали (працювати в Польщі) з жовтня, і в нас вже 80 тис. унікальних клієнтів, які скористалися "Новою поштою", - сказав Климов.

Він зазначив, що компанія працює над тим, щоб спростити процес доставки та зробити його для сполучення Варшава-Київ таким же простим, як для сполучення Київ-Івано-Франківськ.

"Зараз це непросто, тому що ще митниця - ми стоїмо по 2-3 доби на кордоні. Люди намагаються відправити все, що завгодно, тому це проблема. Ми намагаємося зробити це легко і водночас безпечно та швидко. З іншого боку, це неймовірний досвід, до якого я закликаю кожного бізнесмена", - зазначив співвласник "Нової пошти".

"Нова пошта" - найбільший учасник українського логістичного ринку: її мережа налічує близько 10 тис. відділень та 13 тис. поштоматів по всій Україні. Кількість відправлень за 2021 рік перевищила 372 млн. Крім цього, небанківська фінансова установа "НоваПей" надає послуги з грошових переказів та операцій з електронними грошима. За 2021 рік було проведено 388 млн транзакцій.

До складу групи також входить "Нова пошта Глобал", яка розвиває міжнародну партнерську мережу, щоб надавати клієнтам послуги з експрес-доставки не лише в Україні, а й за кордоном. Компанія виконує регулярні авіарейси до США, Європи, Китаю і за 2021 рік доставила 9,3 млн міжнародних відправлень.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,5581
  0,0366
 0,09

Курс обміну валют на сьогодні, 09:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,8890  0,08 0,20 40,5583  0,02 0,05
EUR 42,3831  0,08 0,20 43,3852  0,02 0,05

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес