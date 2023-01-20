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АНАЛІТИКА

Окупанти не можуть запустити в роботу жодного енергоблоку ЗАЕС – «Енергоатом»

 

Через відмову частини українського персоналу Запорізької атомної електростанції співпрацювати з окупантами, а також брак власних кадрів росіяни не можуть ані запустити, ані експлуатувати енергоблоки станції.

Про це заявили в "Енергоатомі".

"У кадровий дефіцит росіяни самі себе загнали, заблокувавши доступ на станцію майже 1500 українським працівникам ЗАЕС, котрі відмовились отримувати російські паспорти і підписувати договір із фейковим АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" або іншим підприємством Росатома.

Аби поліпшити власне становище, загарбники шукають для ЗАЕС "нових" атомників на території РФ та готові розселяти майбутніх працівників у націоналізовані, а точніше - примусово забрані, квартири енергодарців, які виїхали з окупованого міста", - розповіли в "Енергоатомі".

Крім того, запустити блоки заважає і поступова деградація спеціалізованого обладнання, яку окупанти "своїм горекерівництвом" спричинили через недотримання необхідного температурного режиму.

При цьому навколо енергоблоків Запорізької АЕС та сухого сховища відпрацьованого ядерного палива (ССВЯП) окупанти продовжують зводити укріплення і будувати військові споруди.

"Такі дії росіян є категорично неприпустимими і порушують всі наявні норми ядерної та радіаційної безпеки.

Вчергове закликаємо світове співтовариство якнайшвидше сприяти виведенню російських військових із території ЗАЕС та Енергодару, демілітаризувати станцію та повернути її під повний контроль України! Це врятує світ не тільки від ядерної, а й від масштабної екологічної катастрофи!", - заявили в українській держкомпанії.
За матеріалами: Економічна правда
 

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