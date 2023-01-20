Фінансові новини
- |
- 20.01.23
- |
- 23:35
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Окупанти не можуть запустити в роботу жодного енергоблоку ЗАЕС – «Енергоатом»
22:09 20.01.2023 |
Через відмову частини українського персоналу Запорізької атомної електростанції співпрацювати з окупантами, а також брак власних кадрів росіяни не можуть ані запустити, ані експлуатувати енергоблоки станції.
Про це заявили в "Енергоатомі".
"У кадровий дефіцит росіяни самі себе загнали, заблокувавши доступ на станцію майже 1500 українським працівникам ЗАЕС, котрі відмовились отримувати російські паспорти і підписувати договір із фейковим АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" або іншим підприємством Росатома.
Аби поліпшити власне становище, загарбники шукають для ЗАЕС "нових" атомників на території РФ та готові розселяти майбутніх працівників у націоналізовані, а точніше - примусово забрані, квартири енергодарців, які виїхали з окупованого міста", - розповіли в "Енергоатомі".
Крім того, запустити блоки заважає і поступова деградація спеціалізованого обладнання, яку окупанти "своїм горекерівництвом" спричинили через недотримання необхідного температурного режиму.
При цьому навколо енергоблоків Запорізької АЕС та сухого сховища відпрацьованого ядерного палива (ССВЯП) окупанти продовжують зводити укріплення і будувати військові споруди.
"Такі дії росіян є категорично неприпустимими і порушують всі наявні норми ядерної та радіаційної безпеки.
Вчергове закликаємо світове співтовариство якнайшвидше сприяти виведенню російських військових із території ЗАЕС та Енергодару, демілітаризувати станцію та повернути її під повний контроль України! Це врятує світ не тільки від ядерної, а й від масштабної екологічної катастрофи!", - заявили в українській держкомпанії.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Мінфін України оприлюднив Меморандум про умови отримання макрофіндопомоги ЄС у 2023 році
ТОП-НОВИНИ
|Фінляндія анонсувала найбільший пакет допомоги для України з важким озброєнням
|В НАТО вважають, що Росія становитиме загрозу і після поразки в Україні
|США оголосили про новий масштабний пакет військової допомоги Україні на $2,5 млрд
|«Укрнафта» не мала контрактів та не була постачальником пального для Міноборони, до нас вони навіть не звертались, - Олег Гез
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Кабмін ухвалив рішення про початок будівництва 2 енергоблоків АР1000 американської компанії Westinghouse на ХАЕС - глава Міненерго
|«Нова пошта» вийшла на 95% від довоєнних відправлень
|Окупанти не можуть запустити в роботу жодного енергоблоку ЗАЕС – «Енергоатом»
|На відновлення роботи Запорізької АЕС знадобиться щонайменше два місяці, – «Енергоатом»
|Україна виставить на приватизацію ще один морський порт – у Білгороді-Дністровському
|На початку лютого один з енергоблоків Енергоатома планують запустити після ремонту
|«Нафтогаз» домовився про фінансування та резервування додаткових обсягів газу на опалювальний сезон - Чернишов
Бізнес
|Mazda представила кросовер MX-30 e-Skyactiv R-EV з роторним двигуном
|AliExpress дозволить європейським покупцям оплачувати товари після доставлення
|Більше половини багатств на планеті належить 81 мільярдеру - Oxfam
|Найбільший виробник предметів розкоші LVMH вперше досяг капіталізації в 400 мільярдів євро
|Маск постане перед судом за повідомлення про плани зробити Tesla непублічною компанією
|Jeep Avenger отримав нагороду «Автомобіль року» в Європі
|Без фреону та шкоди довкіллю. Вчені розробили альтернативний метод охолодження — іонокалоричний