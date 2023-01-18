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АНАЛІТИКА

На відновлення роботи Запорізької АЕС знадобиться щонайменше два місяці, – «Енергоатом»

 

Після звільнення Запорізької АЕС та її міста-супутника Енергодара українським спецпризначенцям знадобиться щонайменше два місяці для знешкодження всіх вибухових пристроїв - окупанти навмисно перетворюють найбільшу в Європі АЕС на військову базу.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

Зазначається, що цей час також необхідний для проведення спеціалістами "Енергоатому" перевірки стану обладнання і споруд атомної станції та прилеглої території.

Наразі окупанти не здатні запустити в роботу навіть один енергоблок ЗАЕС, оскільки лінії електропередач пошкоджені, крім однієї, через яку станція отримує з України живлення на власні потреби.

Крім того, "Росатому" бракує персоналу, адже українські патріоти здебільшого відмовляються співпрацювати з окупантами, а компетенцій російськіх фахівців не вистачає для організації повноцінної роботи ЗАЕС.

"Через простій Запорізької АЕС та зупинку всіх її енергоблоків відбувається постійна поступова деградація систем і обладнання. Адже не дотримується необхідний температурний режим їх роботи, а блоки перебувають у холодному неробочому стані. Станція не виробляє електроенергію, а тільки споживає її з української енергосистеми (близько 100 МВт на власні потреби)", - пояснюють в "Енергоатомі".

У разі пошкодження останньої лінії, яка з'єднує ЗАЕС із вітчизняною енергосистемою, станція перейде в режим блекауту і включаться дизель-генератори. У такому аварійному режимі ЗАЕС після ворожих обстрілів працювала вже п'ять разів. Водночас жодного разу не сталося відключення ще й дизель-генераторів, що несе ризик ядерної чи радіаційної аварії.

"Поновлення безпеки Запорізької АЕС і повернення її до нормального стану можливе тільки після повного звільнення самої станції та прилеглої території від російських загарбників та передачі контролю над ЗАЕС її легітимному оператору - НАЕК "Енергоатом", - підкреслили в компанії.

За матеріалами: БізнесЦензор
 

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