Україна виставить на приватизацію ще один морський порт – у Білгороді-Дністровському

Фонд державного майна планує до кінця зими виставити на приватизацію Білгород-Дністровський морський торговельний порт. Про це у вівторок, 17 січня, на брифінгу повідомив начальник регіонального відділення Фонду державного майна України в Одеській та Миколаївській областях Олександр Славський.

"До кінця січня або у перших числах лютого ми зможемо виставити на аукціон Білгород-Дністровський морський торговельний порт", - повідомив він.

Порт у Білгороді-Дністровському планували приватизувати ще до початку великої війни. Він був збитковим для держави та не приносив грошей навіть для виплати зарплат працівникам.

Білгород-Дністровський порт розташований на західному березі Дністровського лиману і в умовах війни з квітня використовується Україною як логістичний центр для портів на Дунаї. Він приймає вантажі на автомобілях та відправляє їх далі у вагонах.

Зрештою лише за пів року 2022 року підприємство обробило більше вантажів, ніж за останні три роки загалом.

Також 31 січня відбудеться аукціон з продажу ще одного портового активу - ДП "Прогрес", що розташоване біля Одеського припортового заводу і має вихід до води.