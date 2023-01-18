«Нафтогаз» домовився про фінансування та резервування додаткових обсягів газу на опалювальний сезон - Чернишов

НАК "Нафтогаз України" під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі домовилася про фінансування та резервування додаткових обсягів природного газу на поточний опалювальний сезон, повідомив голова компанії Олексій Чернишов.

"З ЄБРР домовилися про механізми фінансування закупівлі необхідних Україні додаткових обсягів газу. З нашими західними партнерами - ЄБРР, Норвегією, США, Німеччиною, Францією, Канадою та Великою Британією - про фінансування закупівлі. З провідними нафтогазовими компаніями - про резервування необхідних обсягів", - написав він на своїй сторінці у фейсбуці у середу.

"Дякую партнерам за потужну підтримку України та нашого енергетичного сектору!" - додав голова "Нафтогазу".

Як повідомлялося, наприкінці грудня 2022 року голова "Нафтогазу" Чернишов повідомив про домовленість щодо купівлі у норвезької Equinor 350 млн куб. м природного газу, ще 100 млн куб. м куплено на ринку у авторизованих ЄБРР продавців.

За його словами, наступна мета - отримання додаткового обсягу до 2 млрд куб. м газу для ге