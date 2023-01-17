Raiffeisen Bank визнав, що надає пільги окупантам, але планує вихід з російського ринку

Raiffeisen Bank International відповів Національному банку України, який закликав банк ухвалити остаточне рішення про вихід з ринку РФ. Про це інформує пресслужба банку.

Райффайзен банк визнав, що надає пільги російським військовим і пожалівся на "складнощі із виходом з РФ".

"РБІ має дочірній банк у Російській Федерації, який є окремою юридичною особою та повинен здійснювати діяльність відповідно до чинного російського законодавства, що включає пільгові умови", - зазначили у банку.

Група Raiffeisen Bank International повідомила, що вони розглядають "ретельний спланований вихід з банку".

"РБI розглядає всі стратегічні можливості щодо майбутнього Райффайзенбанк Росія, в тому числі ретельний спланований вихід з банку. Проте з огляду на складність ситуації і, в тому числі, на обмежувальні заходи, встановлені Російською Федерацією, цей процес триває", - зазначили у Групі і додали, що суттєво скоротили кредитування у РФ - приблизно 25 відсотків.

Банк також наголосив, що суворо дотримується всіх вимог чинного законодавства Австрії та ЄС, які визнають територіальну, політичну та економічну цілісність України і не веде жодної господарської діяльності на територіях Донецької та Луганської областей, а також півострову Крим.

Крім того, у банку повідомили, що надають гуманітарну допомогу Україні.