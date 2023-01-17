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АНАЛІТИКА

Raiffeisen Bank визнав, що надає пільги окупантам, але планує вихід з російського ринку

 

Raiffeisen Bank International відповів Національному банку України, який закликав банк ухвалити остаточне рішення про вихід з ринку РФ. Про це інформує пресслужба банку.  

Райффайзен банк визнав, що надає пільги російським військовим і пожалівся на "складнощі із виходом з РФ". 

"РБІ має дочірній банк у Російській Федерації, який є окремою юридичною особою та повинен здійснювати діяльність відповідно до чинного російського законодавства, що включає пільгові умови", - зазначили у банку. 

Група Raiffeisen Bank International повідомила, що вони розглядають "ретельний спланований вихід з банку". 

"РБI розглядає всі стратегічні можливості щодо майбутнього Райффайзенбанк Росія, в тому числі ретельний спланований вихід з банку. Проте з огляду на складність ситуації і, в тому числі, на обмежувальні заходи, встановлені Російською Федерацією, цей процес триває", - зазначили у Групі і додали, що суттєво скоротили кредитування у РФ - приблизно 25 відсотків.

Банк також наголосив, що суворо дотримується всіх вимог чинного законодавства Австрії та ЄС, які визнають територіальну, політичну та економічну цілісність України і не веде жодної господарської діяльності на територіях Донецької та Луганської областей, а також півострову Крим.

Крім того, у банку повідомили, що надають гуманітарну допомогу Україні. 
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Росія
 

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