Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

«Укртрансгаз» відсудив у «Дніпропетровськгазу» Фірташа 840 мільйонів

10:42 16.01.2023 |

Новини компаній

 

Госпсуд Дніпропетровської області 8 грудня 2022 року частково задовольнив позов "Укртрансгазу" до "Дніпропетровськгазу" та вирішив стягнути з відповідача на користь позивача 843,1 млн грн

Про це повідомляє Finbalance.

Зазначається, що з указаної суми 712,8 млн грн - заборгованість за послуги балансування обсягів природного газу, решта суми - пеня, 3% річних, інфляційні втрати.

"Укртрансгаз" вказував на наявність у "Дніпропетровськгазу" негативних місячних небалансів газу за період з липня 2018 року по лютий 2019 року. На думку позивача, вони виникли внаслідок безпідставного відбору з газотранспортної системи (ГТС) газу для покриття власних виробничо-технічних витрат без подання таких обсягів природного газу до ГТС та внаслідок несанкціонованих відборів з газорозподільної системи відповідача газу споживачами, у яких в спірні періоди не було жодного постачальника природного газу.

У вересні 2022 року Госпсуд Дніпропетровської області також частково задовольнив позов ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" до "Дніпропетровськгазу" та вирішив стягнути з відповідача на користь позивача 309 млн грн.

Йшлося про заборгованість з оплати щодобових негативних небалансів за лютий-березень 2021 року, а також в частині оплати за перевищення замовленої потужності у вказаний період.

"Дніпропетровськгаз" входить у групу "РГК" (Регіональна газова компанія), пов`язану з Дмитром Фірташем.

Це підприємство називали одним з тих операторів газрозподільних мереж, арештовані активи яких за нещодавнім рішенням суду були передані в управління для АРМА, а за рішенням Кабміну вони мають бути передані в управління від АРМА до групи "Нафтогаз".


За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,5581
  0,0220
 0,06

Курс обміну валют на вчора, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,0161  0,01 0,02 40,7096  0,02 0,06
EUR 42,3036  0,22 0,52 43,3164  0,06 0,14

Міжбанківський ринок на вчора, 11:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес