Фінансові новини
- |
- 17.01.23
- |
- 02:25
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
«Укртрансгаз» відсудив у «Дніпропетровськгазу» Фірташа 840 мільйонів
10:42 16.01.2023 |
Госпсуд Дніпропетровської області 8 грудня 2022 року частково задовольнив позов "Укртрансгазу" до "Дніпропетровськгазу" та вирішив стягнути з відповідача на користь позивача 843,1 млн грн
Про це повідомляє Finbalance.
Зазначається, що з указаної суми 712,8 млн грн - заборгованість за послуги балансування обсягів природного газу, решта суми - пеня, 3% річних, інфляційні втрати.
"Укртрансгаз" вказував на наявність у "Дніпропетровськгазу" негативних місячних небалансів газу за період з липня 2018 року по лютий 2019 року. На думку позивача, вони виникли внаслідок безпідставного відбору з газотранспортної системи (ГТС) газу для покриття власних виробничо-технічних витрат без подання таких обсягів природного газу до ГТС та внаслідок несанкціонованих відборів з газорозподільної системи відповідача газу споживачами, у яких в спірні періоди не було жодного постачальника природного газу.
У вересні 2022 року Госпсуд Дніпропетровської області також частково задовольнив позов ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" до "Дніпропетровськгазу" та вирішив стягнути з відповідача на користь позивача 309 млн грн.
Йшлося про заборгованість з оплати щодобових негативних небалансів за лютий-березень 2021 року, а також в частині оплати за перевищення замовленої потужності у вказаний період.
"Дніпропетровськгаз" входить у групу "РГК" (Регіональна газова компанія), пов`язану з Дмитром Фірташем.
Це підприємство називали одним з тих операторів газрозподільних мереж, арештовані активи яких за нещодавнім рішенням суду були передані в управління для АРМА, а за рішенням Кабміну вони мають бути передані в управління від АРМА до групи "Нафтогаз".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Порятунок в обмін на реформи: за яких умов Київ отримає гроші ЄС та США у 2023 році
|Ти мені вже не дружок: Як Бойко забирав мандат у Медведчука
|Уряд Британії підтвердив, що передасть Україні 14 танків Challenger 2 і близько 30 САУ AS90
|Дефіцит в енергосистемі величезний. В YASNO попередили про екстрені відключення по Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|«Укртрансгаз» відсудив у «Дніпропетровськгазу» Фірташа 840 мільйонів
|Верховна Рада відклала розгляд законопроєкту про перетворення «Енергоатому» на АТ у цілому на наступне засідання
|«Укрнафта» відновила продаж газу на аукціонах
|Виробник «Моршинської» запускає продаж енергетика «Воля» на основі мінеральної води
|Кабмін призначив нових тимчасових керівників «Укргазвидобування» та «Укртрансгазу»
|Нацбанк оштрафував «Сенс Банк» на майже 50 мільйонів
Бізнес
|iQOO Neo 7 SE - найпотужніший смартфон середнього рівня за версією AnTuTu
|Dell має намір відмовитися від вироблених у Китаї чіпів до 2024р.
|Vall-E - нова модель ШІ Microsoft, яка імітує будь-який людський голос на основі всього 3-секундного оригіналу
|Peugeot продемонструвала концепт Inception
|157 Тбіт/с: Orange та Huawei встановили світовий рекорд передачі даних через оптоволокно
|У Німеччині розробляють електричний автобан
|Microsoft припиняє підтримку операційної системи Windows 8.1