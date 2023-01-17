«Укртрансгаз» відсудив у «Дніпропетровськгазу» Фірташа 840 мільйонів

Госпсуд Дніпропетровської області 8 грудня 2022 року частково задовольнив позов "Укртрансгазу" до "Дніпропетровськгазу" та вирішив стягнути з відповідача на користь позивача 843,1 млн грн

Про це повідомляє Finbalance.

Зазначається, що з указаної суми 712,8 млн грн - заборгованість за послуги балансування обсягів природного газу, решта суми - пеня, 3% річних, інфляційні втрати.

"Укртрансгаз" вказував на наявність у "Дніпропетровськгазу" негативних місячних небалансів газу за період з липня 2018 року по лютий 2019 року. На думку позивача, вони виникли внаслідок безпідставного відбору з газотранспортної системи (ГТС) газу для покриття власних виробничо-технічних витрат без подання таких обсягів природного газу до ГТС та внаслідок несанкціонованих відборів з газорозподільної системи відповідача газу споживачами, у яких в спірні періоди не було жодного постачальника природного газу.

У вересні 2022 року Госпсуд Дніпропетровської області також частково задовольнив позов ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" до "Дніпропетровськгазу" та вирішив стягнути з відповідача на користь позивача 309 млн грн.

Йшлося про заборгованість з оплати щодобових негативних небалансів за лютий-березень 2021 року, а також в частині оплати за перевищення замовленої потужності у вказаний період.

"Дніпропетровськгаз" входить у групу "РГК" (Регіональна газова компанія), пов`язану з Дмитром Фірташем.

Це підприємство називали одним з тих операторів газрозподільних мереж, арештовані активи яких за нещодавнім рішенням суду були передані в управління для АРМА, а за рішенням Кабміну вони мають бути передані в управління від АРМА до групи "Нафтогаз".



