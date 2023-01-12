Виробник «Моршинської» запускає продаж енергетика «Воля» на основі мінеральної води

Група компаній IDS Ukraine, що виробляє мінеральну воду під ТМ "Моршинська" та "Миргородська", на початку 2023 року вийшла на новий для себе ринок енергетичних напоїв із продуктом "Воля", для розливу якого запустила нову виробничу лінію на заводі" Оскар" у Моршині Львівської області.

Як повідомив гендиректор групи IDS Ukraine Марко Ткачук агентству "Інтерфакс-Україна", новий український енергетик з другої половини січня можна буде ексклюзивно придбати через національного оператора доставки води mywatershop.ua, а в торгових мережах напій почне з'являтися у лютому.

"Ми, як український бізнес, прагнемо розвитку навіть у ці складні часи. Компанія взяла сміливу планку: ми ризикнули запустити напій у зовсім новій для себе категорії - енергетиках. Саме такий продукт зараз актуальний, адже вкрай необхідний захисникам, волонтерам та людям, вимушеним. працювати вночі та понаднормово (...) Те, що енергетик з'явився під час війни, символічно, саме в цей період українцям особливо потрібні сили та прагнення до перемоги", - прокоментував він вихід компанії на новий ринок.

За його словами, на створення напою IDS Ukraine надихнули військові, які у важких боях на фронті виборюють перемогу України, а слоган продукту "Заряд незламної "Волі" від "Моршинської" спрямований на підтримку їхнього духу та потужної енергії.

Енергетик "Воля" виготовлений на основі природної мінеральної води "Моршинська", містить кофеїн, амінокислоту таурин та вітаміни B5, B6, B7, B12. Напій середньогазований, із солодко-кислим смаком, розливається в бляшанку об'ємом 330 мл.

IDS Ukraine - українська група компаній, заснована у 1996 році, найбільший національний виробник бутильованих вод. До складу холдингу входить Моршинський завод мінеральних вод "Оскар", "Миргородський завод мінеральних вод", дистрибуційна компанія "ІДС" та оператор доставки води "ІДС Аква Сервіс".

ДК є власницею торгових марок "Моршинська", "Миргородська", "Аляска" та "Аква Лайф". Є ексклюзивним імпортером в Україну грузинської мінеральної води "Боржомі".

За даними рейтингу 100 найдорожчих українських брендів, складеного виданням "НВ" та компанією MPP Consulting у 2021 році, ринкова вартість бренда "Моршинська" холдингу IDS Group Ukraine становила $533 млн. Загальна сума капітальних інвестицій холдингу за останні п'ять років становила 2,3 млрд грн.