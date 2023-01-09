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Кабмін призначив нових тимчасових керівників «Укргазвидобування» та «Укртрансгазу»
09:36 09.01.2023 |
Кабінет міністрів на засіданні 6 січня змінив тимчасово виконуючих обов'язків керівників АТ "Укргазвидобування" і АТ "Укртрансгаз".
Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".
Так, тимчасово виконуючим обов'язки АТ "Укргазвидобування" став Олег Толмачев, який очолював дивізіон "Нафтогаз Розвідка та Видобування" групи "Нафтогаз".
Зазначається, що Толмачев має понад 20 років досвіду у видобуванні вуглеводнів у Північній Америці.
"Обіймав керівні посади у таких газодобувних компаніях у США, як BP America, Chesapeake Energy, EnCana Oil & Gas USA, Eclipse Resources і Montage Resources. Зокрема, очолював високотехнологічні проекти з розробки великих родовищ у Північній Америці з покладами газу та газоконденсату.
Серед його обов'язків було підвищення економічної ефективності проектів, формування й керування мультифункціональними командами (геологія, розробка, буріння, видобуток, підготовка та переробка вуглеводнів)", - додали у "Нафтогазі".
В.о. керівника АТ "Укртрансгаз", що є оператором всіх українських підземних сховищ газу, призначили Романа Малютіна.
Повідомляється, що Малютін має понад 20 років досвіду роботи на підприємствах, що займаються транспортуванням та зберіганням газу.
"Роман Малютін пройшов увесь шлях від оператора та інженера на Кегичівському ПСГ до заступника головного інженера східного регіону Оператора газотранспортної системи України.
Впродовж останніх півтора року очолював технічний департамент АТ "Укртрансгаз", де відповідав за експлуатацію компресорних станцій, напрямки енергетики та метрології, а також супроводжував проєкти з розвитку низьковуглецевих технологій та зберігання водневих сумішей", - зазначили в "Нафтогазі".
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