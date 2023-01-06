Ощадбанк виставив на продаж майже 44 000 проблемних кредитів фізосіб

Державний Ощадбанк виставив на продаж право грошової вимоги майже за 44 000 незабезпечених кредитів, виданих фізичним особам, з уцінкою до 3% від стартової ціни. Про це повідомила пресслужба системи електронних торгів OpenMarket (ДП "СЕТАМ").

Аукціон за голландською моделлю (зі зниженням ціни) відбудеться на OpenMarket 3 лютого.

Стартова ціна пулу - 156,7 млн грн, а гранична вартість, до якої може впасти ціна, - 4,7 млн грн. Таким чином, мінімальна гранична вартість лота становить 3% від стартової ціни.

Гарантійний внесок для участі в аукціоні становить 2,35 млн грн.

"Це перший беззаставний NPL на нашому аукціоні. У нас є відповідна купівельна аудиторія, якій цікаві такі лоти. Лот виставлено на голландський аукціон, що дозволить побачити його ринкову ціну", - прокоментував гендиректор СЕТАМ Олександр Мамро.