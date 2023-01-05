Найбільше вкладів українці зберігають у державних банках

Станом на 1 грудня 2022 року в 67 банках перебувало 889,5 млрд грн коштів фізичних осіб. Найбільше вкладів у державному ПриватБанку - 314,7 млрд гривень. Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, на другому місці державний Ощадбанк - 159,8 млрд грн.

На третьому місці Райффайзен Банк - 54,2 млрд гривень, далі приватний Універсал Банк - 46,2 млрд гривень. На п'ятому місці банк іноземних банківських груп Сенс Банк (колишній Альфа-Банк) - 42,4 млрд гривень.