Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Найбільше вкладів українці зберігають у державних банках

 

Станом на 1 грудня 2022 року в 67 банках перебувало 889,5 млрд грн коштів фізичних осіб. Найбільше вкладів у державному ПриватБанку - 314,7 млрд гривень. Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, на другому місці державний Ощадбанк - 159,8 млрд грн.

На третьому місці Райффайзен Банк - 54,2 млрд гривень, далі приватний Універсал Банк - 46,2 млрд гривень. На п'ятому місці банк іноземних банківських груп Сенс Банк (колишній Альфа-Банк) - 42,4 млрд гривень.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,7773
  0,0128
 0,03

Курс обміну валют на сьогодні, 10:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,9061  0,01 0,02 40,7911  0,05 0,11
EUR 41,6289  0,15 0,37 42,7864  0,10 0,23

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес