Фінансові новини
- |
- 05.01.23
- |
- 18:06
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Найбільше вкладів українці зберігають у державних банках
17:42 05.01.2023 |
Станом на 1 грудня 2022 року в 67 банках перебувало 889,5 млрд грн коштів фізичних осіб. Найбільше вкладів у державному ПриватБанку - 314,7 млрд гривень. Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ).
За даними НБУ, на другому місці державний Ощадбанк - 159,8 млрд грн.
На третьому місці Райффайзен Банк - 54,2 млрд гривень, далі приватний Універсал Банк - 46,2 млрд гривень. На п'ятому місці банк іноземних банківських груп Сенс Банк (колишній Альфа-Банк) - 42,4 млрд гривень.
За матеріалами:
ЛIГАБiзнесIнформ
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги
|Предстоятель ПЦУ Епіфаній звершить різдвяну службу в головному соборі Києво-Печерської лаври
|Макрон пообіцяв Зеленському колісні танки AMX-10 RC та бронемашини Bastion
|Корупція у «зерновому коридорі». Хто зганьбив найважливіший для України проект
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Найбільше вкладів українці зберігають у державних банках
|Укрзалізниця у 2022 році вдвічі скоротила обсяги перевезень вантажів
|Платоспроможні банки України за січень-листопад 2022 року отримали 19,429 млрд гривень прибутку після оподаткування
|АРМА передали завод м'ясних напівфабрикатів «Єрмоліно» вартістю понад 350 мільйонів
|«Укрнафта» оголосила тендери на закупку автотранспорту для перевезення нафтопродуктів на 235 млн грн
|Укрзалізниця показала першу модернізовану електричку українського виробництва
Бізнес
|Український супутник запустили на орбіту Землі на Falcon 9
|Toyota представила дизайн нового C-HR
|Warframe отримала офіційну українську локалізацію
|Mercedes-Benz відключив підтримку всіх сервісних програм у Росії
|Нові функції Windows 11 у 2023 році: планшетний режим, повноекранні віджети, покращений пошук та багато іншого
|Amazon запустив сервіс доставки товарів за допомогою дронів у двох штатах США
|MSI анонсувала перший у світі ігровий ноутбук із дисплеєм Mini LED 4K з частотою кадрів 144 Гц