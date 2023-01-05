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АНАЛІТИКА

Укрзалізниця у 2022 році вдвічі скоротила обсяги перевезень вантажів

 

За підсумками 2022 року АТ «Укрзалізниця» перевезло 150,6 млн т вантажів, що на 52,1% менше, ніж у 2021 році.

Як передає Укрінформ із посиланням на Rail.insider, про це повідомив заступник директора департаменту комерційної роботи УЗ Валерій Ткачов.

«Майже вдвічі зменшилося перевезення вантажів у 2022 році. <...> Проте дуже добрий показник, що найменше впало перевезення зернових», - ідеться в повідомленні.

За словами Ткачова, торік Укрзалізницею було перевезено 28,9 млн тонн зернових, що на 14,2% менше, ніж роком раніше.

Загалом же протягом 2022 року, за оперативними даними, обсяг вантажоперевезень компанії становив 150,58 млн тонн, що на 52,1% менше, ніж за попередній рік.

Як повідомлялося, за результатами листопада 2022 року загальний місячний обсяг перевезення вантажів Укрзалізницею зменшився до 10,56 млн т (це -1,5 млн т, або -12,5% до жовтня 2022 року). На експорт було перевезено 3,894 млн т (-1,29 млн т, або -24,9% до жовтня 2022 року).
 

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