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АНАЛІТИКА

Платоспроможні банки України за січень-листопад 2022 року отримали 19,429 млрд гривень прибутку після оподаткування

 

Рейтинг із прибутковості очолює державний ПриватБанк, який заробив 22,874 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, далі йдуть банки іноземних банківських груп Укрсиббанк - 3,270 млрд гривень, Райффайзен Банк - 2,794 млрд гривень та Сітібанк - 2,385 млрд гривень.

 

За даними НБУ, 46 із 67 банків отримали прибуток на суму 39,106 млрд гривень, а 21 банк показав збитки на 19,677 млрд гривень.

Найбільший збиток показав державний Укрексімбанк - 7,688 млрд гривень. Далі йде банк іноземних банківських груп Сенс Банк - 5,073 млрд гривень та державний Укргазбанк - 3,754 млрд гривень.

 
За матеріалами: РБК-Україна
 

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