АРМА передали завод м'ясних напівфабрикатів «Єрмоліно» вартістю понад 350 мільйонів

Бюро економічної безпеки передало до Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) комплекс з виготовлення м'ясних заморожених напівфабрикатів, бенефіціарним власником якого є громадянин РФ.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

До складу підприємства входить комплекс з виготовлення м'ясних напівфабрикатів загальною площею понад 4 тис. кв. м, житлова будівля площею 2 тис кв.м, складське приміщення площею 3,5 тис. кв. м, адміністративні, виробничі будівлі та інша нерухомість. Орієнтовна загальна вартість активів та майна становить понад 350 млн грн.

"Згадане майно на правах власності належить товариству, яке є одним з найбільших виробників напівфабрикатів на території України. Службових осіб цієї компанії було викрито в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. У ході досудового розслідування встановлено, що бенефіціарним власником суб'єкта господарської діяльності є громадянин РФ", - нагадали у БЕБ.

Як встановили правоохоронці, службові особи компанії упродовж 2019-2021 років, здійснювали перерахування коштів на транзитно-конвертаційну групу для переведення їх у готівку та без фактичного проведення операцій. Через це компанія ухилилася від сплати податків на суму 150 млн грн. Наразі майно арештоване та передано до АРМА.

У БЕБ не уточнюють назву підприємства, однак відомо, що в Україні одним з великих виробників напівфабрикатів є розташоване на Дніпропетровщині підприємство, яке випускає продукцію під торговою маркою "Продукти Єрмоліно", яка зареєстрована на російське ООО "Інвєст Альянс" місцевого бізнесмена Іллі Алєксандрова.

Як повідомлялося, 17 серпня БЕБ викрив "Єрмоліно" в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

За даними Єдиного держреєстру юридичних осіб та фізосіб-підприємців, у виробництві та реалізації заморожених напівфабрикатів під ТМ "Єрмоліно" беруть участь такі юридичні особи: ТОВ "Ромерм" (Чумаки Дніпропетровської області) зі статутним капіталом 252,88 млн грн, ТОВ "Київ-Торг" (Київ, 10 тис. грн) та ТОВ "Дніпро-Вендор" (Дніпро, 10 тис. грн).

Виробництво харчової продукції під торговою маркою ТМ "Єрмоліно" запущено у 2008 році на заводі у Дніпропетровській області, яким керує ТОВ "Ромерм". Підприємство виробляє широкий вибір заморожених напівфабрикатів - пельмені, хінкалі, вареники, млинці, бендерки, котлети та ін.

За даними Єдиного держреєстру, 70% у статутному капіталі "Ромерм" належить Алєксандрову, а ще 30% - швейцарській компанії EBR Finanzholding AG.

ТОВ "Ромерм" у 2020 році отримало 35,1 млн грн чистого прибутку при 124,9 млн грн виручки, а в 2020 році - 31 млн грн чистого прибутку при 126,4 млн грн виручки. За дев'ять місяців 2021 року воно отримало 23 млн грн чистого прибутку за 100,5 млн грн виручки.

У свою чергу, "Київ-Торг" та "Дніпро-Вендор" повністю належать Алєксандрову та займаються реалізацією вироблених на заводі у Чумаках напівфабрикатів.

У РФ "Єромоліно" також займається виробництвом м'ясних напівфабрикатів, а також кондитерських виробів, які реалізує через мережу із 2,5 тис. магазинів.