«Укрнафта» оголосила тендери на закупку автотранспорту для перевезення нафтопродуктів на 235 млн грн

ПАТ "Укрнафта" оголосила перші тендери в системі Prozorro на закупівлю власного автотранспорту - автотягачів та цистерн - для перевезення нафтопродуктів, передає Енергореформа.

Про це повідомив її директор Сергій Корецький.

"У січні 2023 року компанія планує провести два аукціони в державній онлайн-системі Prozorro. Підприємство закуповує 25 автомобільних сідлових тягачів, 15 напівпричепів-цистерн для перевезення світлих нафтопродуктів (бензин, дизельне пальне), 10 напівпричепів-цистерн для перевезення скрапленого газу (LPG)", - написав він у своєму Facebook 3 січня.

За його словами, закупівля частково закриє потреби підприємства у власному автотранспорті та значно покращить логістику постачання пального в мережу АЗК "Укрнафта".

Згідно з оголошеннями у Prozorro, загальна очікувана вартість закупівель становить 235,1 млн грн, зокрема, вартість закупівлі автотягачів склалає 111,1 млн грн, цистерн - майже 24 млн грн.

Подати тендерні пропозиції на аукціон із закупівлі автотягачів можна до 13 січня, цистерн - до 17 січня.

Авансовий платіж в розмірі 30% від вартості товару буде здійснено після надання банківської гарантії його повернення у разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань за договором.

"Запрошуємо виробників та імпортерів автотранспорту до співпраці. Чекаємо на надійних партнерів, готових працювати на прозорих ринкових умовах", - зазначив Корецький.

В інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" наприкінці 2022 року Корецький зазначив, що "Укрнафта" планує до 2024 року придбати власний парк бензовозів і газовозів.

За його словами, на балансі "Укрнафти" не було власного логістичного автопарку, а сторонні компанії, які раніше надавали відповідні послуги, відмовилися їх надавати.

У зв'язку з цим "Укрнафта" пропонує річні терм-контракти на комерційних умовах на перевезення палива для мережі, у тому числі й для дрібнооптових клієнтів, але насамперед для Міністерства оборони.

Як повідомляла Енергореформа, Ставка Верховного головнокомандувача 5 листопада 2022 року вирішила на час воєнного стану вилучити у власність держави як військове майно акції "Укрнафти" (за винятком контрольного пакету НАК "Нафтогаз України"). До вилучення структурам Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова належало майже 42% акцій "Укрнафти".

"Укрнафта" має 85 спеціальних дозволів на видобуток вуглеводнів. На її балансі перебувають 1809 нафтових та 153 газові свердловини. Компанії належить 537 АЗС, з яких станом на кінець грудня 2022 року працюють 449. Інші - або пошкоджені внаслідок бойових дій, або перебувають на тимчасово окупованих територіях.



