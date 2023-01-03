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Укрзалізниця показала першу модернізовану електричку українського виробництва
12:37 03.01.2023 |
АТ "Укрзалізниця" вперше модернізувало електропоїзд українського виробництва ЕПЛ9Т. Про це повідомили пресслужба компанії та голова правління УЗ Олександр Камишін.
У ході модернізації електричка отримала пандуси в кожному головному вагоні, інклюзивні вбиральні зі сповивальними столиками, місця для перевезення велосипедів, спеціально облаштовані місця для сидіння пасажирів з інвалідністю, USB/Type-C порти для заряджання гаджетів, системи відеоспостереження, освітлення зон посадки та висадки пасажирів.
За матеріалами:
ЛIГАБiзнесIнформ
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