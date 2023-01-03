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Укрзалізниця показала першу модернізовану електричку українського виробництва

12:37 03.01.2023 |

Новини компаній

Укрзалізниця показала першу модернізовану електричку українського виробництва

 

АТ "Укрзалізниця" вперше модернізувало електропоїзд українського виробництва ЕПЛ9Т. Про це повідомили пресслужба компанії та голова правління УЗ Олександр Камишін.

Укрзалізниця показала першу модернізовану електричку українського виробництва

 

У ході модернізації електричка отримала пандуси в кожному головному вагоні, інклюзивні вбиральні зі сповивальними столиками, місця для перевезення велосипедів, спеціально облаштовані місця для сидіння пасажирів з інвалідністю, USB/Type-C порти для заряджання гаджетів, системи відеоспостереження, освітлення зон посадки та висадки пасажирів.

Укрзалізниця показала першу модернізовану електричку українського виробництва

 

Укрзалізниця показала першу модернізовану електричку українського виробництва

 

Укрзалізниця показала першу модернізовану електричку українського виробництва

 

Укрзалізниця показала першу модернізовану електричку українського виробництва

 

Укрзалізниця показала першу модернізовану електричку українського виробництва
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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