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Міненерго призначило наглядову раду «Оператора ринку» електроенергії

 

Міністерство енергетики призначило членів наглядової ради АТ "Оператор ринку".

Відповідний наказ Міненерго прийнято з врахуванням протоколу засідання Комісії з формування пропозицій до складу наглядової ради АТ "Оператор ринку" від 16 грудня 2022 року.

До складу наглядової ради державного підприємства увійшли:

* Лукаш Дзеконський (незалежний член);
* Ліна Масюлієне (незалежний член);
* Юлія Житник (незалежний член);
* Олена Ковальчук (представник держави);
* Дмитро Олефір (представник держави).

Міненерго не наводить біографіц нових члені наглядової ради "Оператора ринку".
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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