Фінансові новини
- |
- 03.01.23
- |
- 01:30
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Міненерго призначило наглядову раду «Оператора ринку» електроенергії
16:47 02.01.2023 |
Міністерство енергетики призначило членів наглядової ради АТ "Оператор ринку".
Відповідний наказ Міненерго прийнято з врахуванням протоколу засідання Комісії з формування пропозицій до складу наглядової ради АТ "Оператор ринку" від 16 грудня 2022 року.
До складу наглядової ради державного підприємства увійшли:
* Лукаш Дзеконський (незалежний член);
* Ліна Масюлієне (незалежний член);
* Юлія Житник (незалежний член);
* Олена Ковальчук (представник держави);
* Дмитро Олефір (представник держави).
Міненерго не наводить біографіц нових члені наглядової ради "Оператора ринку".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Сім півкроків «слуг народу». Чи приймуть Україну до Євросоюзу 2023 року
|«Путін — сатана». У яку пастку загнав Онуфрія Конституційний суд
|Ціна блекауту, держава в економіці, бронювання працівників та страхування ризиків війни. Інтерв'ю з міністеркою економіки Юлією Свириденко
|Україна потребує не благодійної допомоги, а інвестицій у те, щоб вистояти і продовжити розвиток, – голова Нацбанку
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Відтепер ФОПи можуть отримати в Ощадбанку кредит без застави в рамках державної програми «Доступні кредити 5-7-9%»
У РУБРИЦІ
|Міненерго призначило наглядову раду «Оператора ринку» електроенергії
|ЄБРР виділить «Укренерго» 70 мільйонів євро гранту на закупівлю енергообладнання
|Укрпошта дозволила отримувати відправлення без документів
|Росіяни ріжуть та вивозять обладнання з «Азоту» у Сєвєродонецьку — мер
|«Укрзалізниця» купила вагони-цистерни для європейської колії на 230 мільйонів
|«Укренерго» отримало від Німеччини вісім потужних генераторів
Бізнес
|Стартап Make Sunsets розпилив діоксид сірки в стратосфері для стабілізації клімату і почав продавати «кредити» на суперечливу технологію
|Nubia представила ігрові смартфони Red Magic 8 Pro з чипами Snapdragon 8 Gen 2, підекранними фронтальними камерами, зарядкою до 165 Вт
|Сенат США ухвалив законопроєкт про ліквідацію космічного сміття на орбіті
|Чи може доброта завадити успіху
|Apple не дозволила адаптувати свої телефони під російські мережі зв'язку
|Вчені виявили два нові мінерали у метеориті, який впав у Сомалі
|В Україні нарахували 309 000 ІТ-фахівців