Укрпошта дозволила отримувати відправлення без документів

АТ «Укрпошта» дозволило українцям у всіх своїх відділеннях отримувати відправлення без документів - за допомогою SMS-повідомлення.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу поштового оператора у Телеграмі.

«Від 27 грудня у всіх відділеннях Укрпошти можна отримати відправлення без документів - за допомогою SMS-повідомлення! Нововведення діє для фізичних осіб та за умови, що вказано номер телефону отримувача», - йдеться в повідомленні.

В Укрпошті уточнили, що наразі діє кілька «розумних» обмежень: оголошена цінність до 15 тис. грн, післяплата до 5 тис. грн для внутрішніх відправлень, оголошена цінність до 20 тис. грн для міжнародних відправлень та відсутність позначок «Вручити особисто» та/або «Судова повістка».



