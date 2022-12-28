Фінансові новини
- |
- 28.12.22
- |
- 23:57
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Накращий момент, щоб посадити дерево, був двадцять років тому. Наступний – сьогодні"
Китайське прислів'я
Росіяни ріжуть та вивозять обладнання з «Азоту» у Сєвєродонецьку — мер
11:18 28.12.2022 |
У тимчасово захопленому російськими військами Сєвєродонецьку Луганської області окупанти знищують хімічний завод "Азот", "ріжуть" обладнання та вивозять найцінніше на територію РФ. Про це повідомив мер Сєвєродонецька Олександр Стрюк в ефірі одного з телеканалів.
Він наголосив, що це політика загарбників - вивезти та викрасти все з окупованих територій.
"Стосовно Сєвєродонецька, то якщо влітку після окупації були такі гучні заяви про відновлення роботи Сєвєродонецького "Азоту", то зараз усім ясно, що, крім того, щоб порізати більш менш цінне обладнання і вивезти на споріднене підприємство, яке є на території Росії, - на більше не здатні", - зазначив він.
За його словами, до Росії вивозиться та ріжеться на метал цінне обладнання заводу. "І зрозуміло, що це безповоротно і знищують фактично підприємство. Так і з іншими галузями", - сказав мер.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Мінфін проти податкової реформи зі зниженням ставок: Матиме негативні наслідки
|Кабмін припинив діяльність Фонду соцстрахування та приєднав його до ПФУ - Шмигаль
|Різні ліги. Хто буде суперником Олесі Ілащук на дипломатичній дуелі в Болгарії
|Справа Татарова: НАБУ та САП завершили розслідування розкрадання 18 млн на будівництві квартир для військових
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Росіяни ріжуть та вивозять обладнання з «Азоту» у Сєвєродонецьку — мер
|«Укрзалізниця» купила вагони-цистерни для європейської колії на 230 мільйонів
|«Укренерго» отримало від Німеччини вісім потужних генераторів
|Кабмін змінив в.о. директора «Гарантованого покупця»
|Уряд призначив нових членів наглядової ради ПриватБанку
|«Нова пошта» з 1 січня підвищить тарифи через подорожчання пального та інших витрат, скасує додплату за повернення
Бізнес
|Чи може доброта завадити успіху
|Apple не дозволила адаптувати свої телефони під російські мережі зв'язку
|Вчені виявили два нові мінерали у метеориті, який впав у Сомалі
|В Україні нарахували 309 000 ІТ-фахівців
|Tesla призупинила виробництво на своєму заводі в Шанхаї
|Нова хвиля Covid-19 у Китаї ставить під загрозу бізнес Apple – FT
|Twitter почав показувати всім кількість переглядів