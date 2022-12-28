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АНАЛІТИКА

Росіяни ріжуть та вивозять обладнання з «Азоту» у Сєвєродонецьку — мер

11:18 28.12.2022 |

Новини компаній

 

У тимчасово захопленому російськими військами Сєвєродонецьку Луганської області окупанти знищують хімічний завод "Азот", "ріжуть" обладнання та вивозять найцінніше на територію РФ. Про це повідомив мер Сєвєродонецька Олександр Стрюк в ефірі одного з телеканалів.

Він наголосив, що це політика загарбників - вивезти та викрасти все з окупованих територій. 

"Стосовно Сєвєродонецька, то якщо влітку після окупації були такі гучні заяви про відновлення роботи Сєвєродонецького "Азоту", то зараз усім ясно, що, крім того, щоб порізати більш менш цінне обладнання і вивезти на споріднене підприємство, яке є на території Росії, - на більше не здатні", - зазначив він.

За його словами, до Росії вивозиться та ріжеться на метал цінне обладнання заводу. "І зрозуміло, що це безповоротно і знищують фактично підприємство. Так і з іншими галузями", - сказав мер.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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