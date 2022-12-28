Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

«Укрзалізниця» купила вагони-цистерни для європейської колії на 230 мільйонів

10:11 28.12.2022 |

Новини компаній

 

Філія "Центр транспортної логістики" АТ "Укрзалізниця" 14 грудня без використання електронної системи торгів замовила польській компанії Brand Rock Sp.z o.o. вагонів-цистерн на 5,96 млн євро або 229,94 млн грн.

Про це повідомляють Наші гроші з посиланням на дані у системі Prozorro.

Згідно із умовами закупівлі, вже до кінця грудня замовник має отримати 40 вантажних вагонів-цистерн із шириною колії 1435 мм. Це європейська колія, в Україні більшість колій має ширину 1520 мм, за винятком кількох ділянок, прилеглих до кордонів з Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією.

Договір на закупівлю вагонів не оприлюднено, тому виробник, країна походження, модель цистерн, умови постачання та ціна за одиницю невідомі.

Якщо розділити вартість договору на кількість цистерн, вартість однієї складатиме 149 тис євро або 5,75 млн грн за одиницю. Однак у системі "Прозорро" не вдалося знайти закупівель вагонів-цистерн за весь час роботи системи.

Варшавська компанія "Brand Rock" була створена в 2017 році. Вона має статутний капітал 1 млн злотих і багато видів діяльності, включно з "Вантажним залізничним транспортом". Зараз нею на 100% володіє двадцятирічний голова правління Кола Войтерковський. Його батько Конрад Войтерковський є підприємцем, власником "#BeReadyGROUP" (раніше відома як "MCSI Group"), продюсером і меценатом. За даними на сайті групи, вона займається в тому числі залізничною інфраструктурою. Фірма "Brand Rock" і сама входить у цю групу.


За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на вчора
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,8432
  0,0530
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 09:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,7833  0,26 0,65 40,6889  0,05 0,13
EUR 41,5028  0,22 0,52 42,6883  0,13 0,30

Міжбанківський ринок на вчора, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес