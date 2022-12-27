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Кабмін змінив в.о. директора «Гарантованого покупця»
17:30 27.12.2022 |
Кабінет Міністрів звільнив від виконання обов'язків директора державного підприємства «Гарантований покупець» Андрія Пилипенка та призначив тимчасового виконуючого обов'язки.
Як передає Укрінформ, про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Телеграмі.
«Звільнено Пилипенка Андрія Олександровича від виконання обов'язків директора державного підприємства «Гарантований покупець», - йдеться у повідомленні.
Тимчасово покладено виконання обов'язків директора державного підприємства «Гарантований покупець» на Некрасова Артема Леонідовича (першого заступника директора цього підприємства).
Крім того, Кабмін погодив призначення Віталія Дяківнича головою Миргородської районної державної адміністрації Полтавської області; Віталія Якубенка - головою Дністровської районної державної адміністрації Чернівецької області; Геннадія Тімченка - першим заступником голови Запорізької обласної державної адміністрації.
Як повідомлялося, Пилипенко з 10 грудня 2021 року був виконуючим обов'язки директора державного підприємства "Гарантований покупець" до призначення в установленому порядку директора зазначеного підприємства.
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